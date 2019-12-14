“Sıfır Atık Sıfır Kayıp”

Tüm Birimlerimizde Sıfır Atık Uygulamasına Geçildi

Süleyman Demirel Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Atık Yönetim Birimince yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Çevre Mühendisliği Bölümünün desteğiyle “Sıfır Atık Sıfır Kayıp” konulu konferanslar düzenlendi.Farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen konferanslar, Güzel Sanatlar Fakültesi Saadet İkesus Altan Resitali Salonu, İlahiyat Fakültesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Amfisinde gerçekleştirildi. Konferanslarda, Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. İsmail Tosun, Doç. Dr. Mehmet Beyhan ve Doç. Dr. Bilgehan İlker Harman konuşmacı olarak yer aldı.Yapılan konuşmalarda, “israfın önlemesi”, doğal kaynakları verimli kullanılması, “atık miktarını azaltılması”, “atıkların kaynağında ayrıştırılması” ve “atıkları geri kazanarak ekonomiye katma değer sağlanması” konuları üzerinde duruldu. Sıfır atık projesinin artık proje olmanın ötesine geçerek zorunlu hale geldiği ve bu kapsamda “Sıfır Atık Yönetmeliği”nin yürürlüğe girdiği belirtildi.Üniversitemizde uygulamaya gereken hassasiyetin gösterilmesi halinde ekonomiye 1 milyon TL’lik bir kazancın sağlanabileceği vurgulandı.Sıfır Atık Projesi, 2019 yılı itibariyle Üniversitemizin tüm birimlerinde uygulanmaya başlandı.Atıkları kaynağında ayrıştırmak üzere temin edilen geri dönüşüm kutuları (kağıt, plastik, cam, metal) ve atık pil toplama kutuları tüm birimlerimize dağıtıldı. Alışkanlıkların değiştirilmesi ve etkili bir ayrıştırma sağlanması için ofislerde ve sınıflarda oluşan atıklar koridorlarda bulunan geri dönüşüm kutularına bırakıldı. Çevre bilincinin yerleştirilmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla temin edilen dış mekan kutuları öğrencilerimizin yoğun olduğu alanlara konumlandırıldı.Tüm birimlerimizde akademik, idari ve temizlik personelimiz ve öğrencilere yönelik seminerler verildi. Yıl içinde tehlikeli atıkların bertarafı, organik atıkların yönetimi ve geri döşüm atölye çalışmaları konularında programlar düzenlendi. Yemekhane atıkları ve diğer organik atıklardan kompost üretimi çalışmalarına devam ediliyor.