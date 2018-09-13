İlk etap Aralık ayında hizmete girecek

İlk etap Aralık ayında hizmete girecek
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Isparta Düğün Salonları
  - 25. kilometrelik 3. Etap Raylı Sistem çalışmaları devam ediyor 
  - İlk etap Aralık ayında hizmete girecek 
 
 - Antalya'nın kamu kaynakları ile yapılmış en büyük projesi olan Varsak-Zerdalilik arasındaki 25 kilometrelik 3. Etap Raylı Sistem hattı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kazı çalışmalarının tamamlandığı projede yağmursuyu menfez imalatları yapılıyor.  
  Antalya’yı en çağdaş toplu ulaşım aracı olan raylı sistem hattıyla örmeye devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kent içi ulaşıma kalıcı ve çağdaş bir çözüm sunacak olan 3. Etap Raylı Sistem Projesi’ni kazandırıyor. Varsak-Zerdalilik arasındaki 25 kilometrelik 3. Etap Raylı Sistem hattı projesinde altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yağmur suyu drenaj kazı çalışmalarının tamamlandığı projede, depo sahası, boru montajı ve dolgu imalatı hızla ilerliyor. Ekipler depo bağlantısı dahil toplam 5 bin 900 metrelik yağmur suyu hattının 2 bin 100 metresini tamamladı. Ayrıca depo bağlantı hattında katener direk ankrajı çalışmaları da devam ediyor. Çalışmaların planlandığı gibi ilerliyor.  
 
  İlk etap Aralık’ta  
  Varsak- Zerdalilik arasındaki 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nde ilk etapta Varsak-Otogar hattına kadar olan kısmın mevcut sisteme bağlanacağını belirtti. Aralık ayı sonunda bu hattın devreye sokulması hedefleniyor. 2019’daki yerel seçimlerinden önce de üniversite önüne kadar olan hattın tamamlanması planlanıyor. ,
 
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İHA
 
  39 istasyon yer alacak 
  Kepez Varsak’tan başlayıp, Meltem’de Eğitim Araştırma Hastanesi’nde nostaljik tramvay hattı ile birleşecek olan 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nde 38 adet hemzemin 1 adet yeraltı olmak üzere toplam 39 adet istasyon bulunacak. Varsak eski belediye binasından başlayacak olan hat sırasıyla Süleyman Demirel Bulvarı, Sakarya Bulvarı, Otogar Kavşağı, Dumlupınar Bulvarı, Tıp Fakültesi, Meltem, Eğitim Araştırma Hastanesi ve Müze’ye kadar devam edecek ve burada eski nostalji tramvayıyla birleşecek. Proje kapsamında Müze-Zerdalilik arasındaki nostalji tramvayı hattı da sil baştan yenilenecek ve gidiş-geliş olarak düzenlenmiş olacak.  
 
  Raylı sistem kenti saracak 
  Antalya 3. Etap Raylı Sistem projesi ile kentin kuzeyinde yer alan Varsak bölgesinden şehir merkezine ve batısında yer alan Otogar, Üniversite Hastanesi, Üniversite yerleşkesi, Adliye, Eğitim Araştırma Hastanesi gibi önemli bölgelere yolcu erişimi sağlanacak. 1. Etap Meydan-Kepezaltı ve 2. Etap Meydan-Havalimanı-Aksu hatları ile entegre edilecek olan 3. Etap Raylı Sistem Projesi ile Antalya’yı saran bir ring meydana getirilecek. Antalya’da toplam raylı sistem hat uzunluğu ise 55 kilometreye ulaşacak. Sistemler birbirine yolcu ve araç aktaracak şekilde planlandı.  
 
  Kepez’in değeri artacak 
  Kent içi ulaşımı rahatlatacak olan 3. Etap Raylı Sistem Projesi, güzergâhı üzerindeki bölgelerin de değerini artıracak. Hattın büyük bir kısmı Kepez ilçesi sınırlarından geçiyor. Hattın geçtiği yerlerdeki konut ve iş yerlerinin kıymeti artarken, Kepez ilçesindeki mahalleler de ciddi bir değer kazanacak. 
 
İHA                       
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ISPARTA HABER
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