- Serik Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifinin olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Genel kurula katılan çiftçiler, Antbirlik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz'u “Pamuk bu yıl kaç lira olacak” diye soru yağmuruna tuttu. Başkan Yavuz, “Gönlüm 5 lira olmasından yana. Fakat bu benim elimde değil. Birkaç güne fiyatlar netleşir” dedi.Serik Kooperatifinin hizmet binasında ki salonda gerçekleştirilen genel kurulda çok sayıda kooperatifin çiftçi ortakları katıldı. Genel kurula Serik Kooperatif Başkanı ve Antbirlik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz ile yönetiminin yanı sıra Çukobirlik Genel Müdürü Ahmet Çakıcı'da hazır bulundu. Saygı duruşu ve istiklal marşımızın ardından, faaliyetler ve projelerle ilgili 28 madde ortakların onayına sunuldu.Ortaklar, bakanlık tarafından görevden alınan ve tutuklu bulunan eski yönetimin 2015 yılına kadar tüm faaliyetleriyle ilgili maddeleri oy birliğiyle ret etti. Kooperatifin 2016-2017 ve 2018 yılındaki faaliyetleriyle şaha kalktığını belirten Çukobirlik Genel Müdürü Ahmet Çakıcı, “Kayyum olarak atandığımız dönemde Antbirlikin durumu içler açısıydı. Ama iki yılda hem Serik Kooperatifi hem Antbirlik yeniden küllerinden doğdu. Başkan Mustafa Yavuz, yüksek karlı işlere el attı ve başardı. Büyük projeleri de var” diye konuştu. Kooperatifin son iki yılının faaliyetleri de oy bütünlüğü ile kabul edildi.Genel kurulun sona ermesinin ardından çiftçiler Antbirlik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz'u “Pamuk bu yıl kaç lira olacak” diye soru yağmuruna tuttu. Başkan Yavuz, ise gönlünün çiftçiden yana olduğunu ve çiftçinin para kazanmasını istediğini belirterek, “İnşallah 5 lira olur. Ama bu benim elimde değil. Gerek bakanlık ile gerekse piyasaları kontrol ederek iyi bir fiyat açıklamayı düşünüyoruz. Birkaç güne kadar da fiyatlar açıklanır. Kimsenin zarar etmemesi gerek. Bunun için adaletli olmamız gerek” diye konuştu. Ayrıca Antalya Kooperatifi ile Manavgat Kooperatifleri de genel kurullarını gerçekleştirdiİHA