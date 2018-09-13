Antbirlik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz: “Pamuk 5 lira olsun istiyorum”

Antbirlik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz: “Pamuk 5 lira olsun istiyorum”
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
 - Antbirlik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz:  “Pamuk 5 lira olsun istiyorum” 
 
 - Serik Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifinin olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Genel kurula katılan çiftçiler, Antbirlik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz'u “Pamuk bu yıl kaç lira olacak” diye soru yağmuruna tuttu. Başkan Yavuz, “Gönlüm 5 lira olmasından yana. Fakat bu benim elimde değil. Birkaç güne fiyatlar netleşir” dedi. 
  Serik Kooperatifinin hizmet binasında ki salonda gerçekleştirilen genel kurulda çok sayıda kooperatifin çiftçi ortakları katıldı. Genel kurula Serik Kooperatif Başkanı ve Antbirlik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz ile yönetiminin yanı sıra Çukobirlik Genel Müdürü Ahmet Çakıcı'da hazır bulundu. Saygı duruşu ve istiklal marşımızın ardından, faaliyetler ve projelerle ilgili 28 madde ortakların onayına sunuldu. 
  Ortaklar, bakanlık tarafından görevden alınan ve tutuklu bulunan eski yönetimin 2015 yılına kadar tüm faaliyetleriyle ilgili maddeleri oy birliğiyle ret etti. Kooperatifin 2016-2017 ve 2018 yılındaki faaliyetleriyle şaha kalktığını belirten Çukobirlik Genel Müdürü Ahmet Çakıcı, “Kayyum olarak atandığımız dönemde Antbirlikin durumu içler açısıydı. Ama iki yılda hem Serik Kooperatifi hem Antbirlik yeniden küllerinden doğdu. Başkan Mustafa Yavuz, yüksek karlı işlere el attı ve başardı. Büyük projeleri de var” diye konuştu. Kooperatifin son iki yılının faaliyetleri de oy bütünlüğü ile kabul edildi. 
  Genel kurulun sona ermesinin ardından çiftçiler Antbirlik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz'u “Pamuk bu yıl kaç lira olacak” diye soru yağmuruna tuttu. Başkan Yavuz, ise gönlünün çiftçiden yana olduğunu ve çiftçinin para kazanmasını istediğini belirterek, “İnşallah 5 lira olur. Ama bu benim elimde değil. Gerek bakanlık ile gerekse piyasaları kontrol ederek iyi bir fiyat açıklamayı düşünüyoruz. Birkaç güne kadar da fiyatlar açıklanır. Kimsenin zarar etmemesi gerek. Bunun için adaletli olmamız gerek” diye konuştu. Ayrıca Antalya Kooperatifi ile Manavgat Kooperatifleri de genel kurullarını gerçekleştirdi 
 
AW490008_01AW490008_02AW490008_03

 
İHA                    
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISUBÜ’de yeni Rektörle ilk senato toplantısı
Isparta'da Emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yazıldı
Isparta'da planlı elektrik kesintileri
ISPARTA DAVRAZSPOR'DA TRANSFER
Isparta'da mutfakta başlayan yangında 2 katlı ev küle döndü
ISPARTA'DA TÜM KIRTASİYE MALZEMELERİ UYGUN FİYATA BURADA
Isparta Belediye Başkanı Günaydın, partisinden yeniden adaylığını açıkladı
Başkan Günadın: ' Isparta için projeler hazır'
Minik kızın Isparta’daki odası boş kaldı
Isparta’da 2 saatte 2 bin 485 kişinin GBT’si sorgulandı
Isparta’da kaçak kazı yapan 5 şahıs yakalandı
Isparta’da ‘Narkotik Ağırlıklı Huzur Güven uygulaması yapıldı
Eğirdir Gölü'nde su seviyesi düştü!
ISPARTA'DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ ANMA PROGRAMI 2018
Isparta'daki özel yurt işletmecileri: "Kayıtlar, geçen yıl ve bu yıl çok kötü"
Isparta'dan ödüllü kartpostallık ve çerçevelik fotoğraflar
FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 5 tutuklama
Okul kantinlerinde yeni dönem başlıyor
Isparta'da Otobüs durakları temizleniyor
Isparta'da cadde ve sokaklarda yol,yaya geçidi çizgi çalışmaları
Başkan Günaydın: “Isparta’nın hizmetçiliğinden memnunum”
Isparta'da iş adamlarına ITSO’dan KGF Müjdesi
Ana hedef Yükseköğretim Mekanları Tasarım Kılavuzu hazırlamak
Isparta'da Mustafa Şener Ortaokulu Hizmete Girdi
Karayollarından Isparta'da Trafiğe Kapalı Yol Uyarısı!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıYurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'
perde firmalarıısparta döner siparişISPARTA ÖĞRENCİ YURTLARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da 9 sürücüye havadan kırmızı ışık cezası Isparta'da 9 sürücüye havadan kırmızı ışık cezası 07 Eylül 2018
Isparta'da Kurumlara 400 Kişi AlınacakIsparta'da Kurumlara 400 Kişi Alınacak11 Eylül 2018
DOĞAL VE NATUREL ÜRÜNLER ISPARTA GURME'DEDOĞAL VE NATUREL ÜRÜNLER ISPARTA GURME'DE06 Eylül 2018
ISPARTA - ANTALYA ÇEVRE YOLUNDA TRAFİK KAZASIISPARTA - ANTALYA ÇEVRE YOLUNDA TRAFİK KAZASI08 Eylül 2018
Yargıtay'dan emsal kredi kartı kararı!Yargıtay'dan emsal kredi kartı kararı!11 Eylül 2018
ISPARTA'DA TÜM KIRTASİYE MALZEMELERİ UYGUN FİYATA BURADAISPARTA'DA TÜM KIRTASİYE MALZEMELERİ UYGUN FİYATA BURADA11 Eylül 2018
SGK açıkladı: Yüz binlerce işçiyi etkileyecekSGK açıkladı: Yüz binlerce işçiyi etkileyecek09 Eylül 2018
Isparta merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı Isparta merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı 09 Eylül 2018
Isparta'da mutfakta başlayan yangında 2 katlı ev küle döndü Isparta'da mutfakta başlayan yangında 2 katlı ev küle döndü 12 Eylül 2018
Resmen başladı! Altında çifte kazançResmen başladı! Altında çifte kazanç11 Eylül 2018
Bir dönem sona erdi! Artık yazılmayacakBir dönem sona erdi! Artık yazılmayacak11 Eylül 2018
Isparta’da rekor trafik cezalarıIsparta’da rekor trafik cezaları08 Eylül 2018
Isparta'da Trafik Kazası! Araç okulun bahçesine uçtu Isparta'da Trafik Kazası! Araç okulun bahçesine uçtu 09 Eylül 2018
Isparta'da Yurt ve apartçılar otogar çevresine kamp kurdu Isparta'da Yurt ve apartçılar otogar çevresine kamp kurdu 07 Eylül 2018
Okul kantinlerinde yeni dönem başlıyorOkul kantinlerinde yeni dönem başlıyor11 Eylül 2018
İkinci el araç satışında yeni dönem!İkinci el araç satışında yeni dönem!08 Eylül 2018
Otopark yönetmeliğiyle büyük değişiklikOtopark yönetmeliğiyle büyük değişiklik08 Eylül 2018
Minik kızın Isparta’daki odası boş kaldıMinik kızın Isparta’daki odası boş kaldı12 Eylül 2018
Isparta’da planlı elektrik kesintisi Isparta’da planlı elektrik kesintisi 10 Eylül 2018
FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 5 tutuklama FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 5 tutuklama 11 Eylül 2018