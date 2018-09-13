- Antalya'nın Alanya ilçesinde vatandaşın plaja bıraktığı cep telefonunu ve bir miktar parasını çaldığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüphelinin birçok hırsızlık suçundan 9 ayrı sabıka kaydının olduğu ortaya çıktı.Olay, dün saat 15.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı'ndaki plajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas Özyurt ile Ertuğrul Büyüktoğrul isimli vatandaş, denize girerken çantası ve çeşitli eşyalarını kumsala bıraktı. Özyurt ile Büyüktoğrul, denizde yüzerken eşyaların yanına gelen bir şahıs cep telefonu, çantada bulunan 45 TL ve 10 avroyu alarak uzaklaştı.Plajdakilerin durumu bildirmesi üzerine harekete geçen Alanya ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, takibe aldığı Cevher B.’yi (30) kovalamaca sonucu yakaladı. Gözaltına alınan Cevher B.'nin hırsızlık suçlarından 9 ayrı sabıka kaydının olduğu ortaya çıktı. Cevher B., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.İHA