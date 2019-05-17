İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib ilinin güneyi ile Hama'nın batı kırsallarına yönelik Beşar Esed rejimi ve destekçileri tarafından düzenlenen saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelere gelen sivillere acil yardım paketleri dağıttı.İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib ilinin güneyi ile Hama'nın batı kırsallarına yönelik Beşar Esed rejimi ve destekçileri tarafından düzenlenen saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelere gelen sivillere acil yardım paketleri dağıttı.Vakıf tarafından sınıra yakın bölgelerdeki zeytinliklere sığınan sivillere içerisinde konserve, bisküvi, bebek maması, temiz içme suyu ve ekmeğin bulunduğu yardım paketleri ulaştırıldı.İHH Suriye Çalışmaları Saha Sorumlusu Mehmet Şuayip Altun, yaptığı açıklamada, İdlib’te yeni bir insani krizin yaşandığını belirtti.Tüm vicdan sahiplerini Suriyeli savaş mağduru ailelere destek olmaya davet eden Altun, "Son günlerde devam eden yoğun bombardımandan kaçarak Türkiye sınırındaki güvenli alanlara sığınan insan sayısı 100 bini aştı. Bu bölgelere gelen sivillere acil yardım paketi ulaştırdık. Birçok aile zeytinliklerin olduğu alanlara sığınıyor. Bu ailelerin en kısa sürede çadırlara yerleştirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.HATAY (AA) -