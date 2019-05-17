Kahramanmaraş'ta tekeri patlayan öğrenci servisinin elektrik direğine çarpması sonucu bir öğrenci öldü, biri de hafif yaralandı.Cuma Demir (60) idaresindeki 46 KB 601 plakalı Kürtül İlköğretim Okulu öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, merkez Onukişubat ilçesi İsmailli Mahallesi girişinde sağ ön tekerinin patlaması sonucu elektrik direğine çarptı.Kazada minibüsteki öğrencilerden Rafet Demir (12) olay yerinde hayatını kaybetti.Hafif yaralanan Kerim Koska (12) ise 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.KAHRAMANMARAŞ (AA) -