Hastane hırsızı kaçamadı

- Antalya’da kamu hastanesindeki bir doktorun odasından cüzdan çalan şahıs yakalandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hırsızlık olayı ihbarıyla harekete geçti. Ekipler güvenlik görevlileri tarafından yakalanan şüpheli A.O’yu gözaltına aldı. Hastanenin güvenlik kamerası görüntülerinden yapılan incelemede şahsın fizyoterapist odasından B.O’ya ait dolaptaki çantadan cüzdan çaldığı tespit edildi. Şahsın üzerinde bulunan cüzdan ve 55 lira B.O’ya teslim edildi.10 ayrı suçtan kaydı bulunan A.O. emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İHA