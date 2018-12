Vali Karaloğlu, ATAV Yönetimini ağırladı

- Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege ve Yönetim Kurulu Üyelerini ağırladı.Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege ve Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Alkaya, Recep Yavuz, İbrahim Evrim, Ayhan Kızılsavaş, Mehmet Işıldağ ve Murat Hatipoğlu, Vali Münir Karaloğlu’nu ziyaret etti. ATAV Başkanı Gül Ege, Vali Karaloğlu’na vakfın projeleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Başkan Gül Ege, Vali Karaloğlu’nu Antalya Kongre Bürosu’nun 17-20 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya’da Uluslararası Kongre Birliği ICCA’nın Akdeniz Bölümü’nden (ICCA Mediterranean Chapter) 60 delegenin katılımıyla gerçekleştireceği toplantıya ve 20 Şubat’ta İstanbul’da başlayacak Ace of MICE Fuarı’na davet etti. Gül Ege, Ace of MICE fuarında ATAV çatısı altında bulunan Antalya Kongre Bürosu’nun; otelleri, havaalanını ve hava yolu şirketini tek çatı altında toplayıp, Antalya’nın kongre potansiyelini katılımcılara anlatacaklarını dile getirdi.Başkan Gül Ege, Vali Karaloğlu’na ATAV yayınlarından bu yıl yenilenen ve içeriği genişletilen Antalya’nın Prestiji kitabını, her yıl yenilenen ve bu yıl ilk kez Antalya’nın ilçelerinin içeriğe eklendiği “Meeting & Incentive Planner Guide” kataloğunu takdim etti. Antalya’nın her yıl yenilenen kongre kataloğu “Meeting & Incentive Planner Guide”, kentin değerlerini, sahip olduklarını ve kongre potansiyelini anlatıyor. Bu yıl çok daha geniş bir şekilde hazırlanan kongre kataloğun kapağında Antalya’nın Kemer’den Manavgat’a bölgeleri anlatılıyor, “All in Antalya” sloganıyla Antalya’nın sahip olduğu 183 adet kelebeğin çeşitliliğinden yola çıkarak, bu çeşitliliğin turizm çeşitliliği ile uyumu ve Antalya’nın dünyanın her yerinden ağırladığı misafir çeşitliliğine vurgu yapıldı. İki kelebeğin adeta bir toplantı yaparcasına ikili görüşmelere atıfta bulunan kataloğun kapağı, Antalya üstüne kurgulandı.. Meeting Planner Guide kataloğu, aynı zamanda günümüz dijital çağına uyumlu flash belleklerin içinde de yer alıyor ve fuarlarda toplantı profesyonellerinin beğenisine sunuluyor.İHA