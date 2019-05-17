Kış aylarında yaşanan sel nedeniyle bir bölümü sular altında kalan Amik Ovası'nda su seviyesi düştü.Yaklaşık dört aydır Amik Ovası'nın bir bölümünü etkileyen su, DSİ ekiplerinin tahliye çalışmaları ve havaların ısınmasıyla önemli oranda azaldı.Bazı alanlarda kalan su birikintilerinin de hava sıcaklıklarına bağlı olarak 15-20 gün içerisinde tamamen çekileceği öngörülüyor.Amik Ovası, kış aylarında etkili olan sağanak sonrası sel altında kalmıştı. Ova çevresindeki bazı ev ve ahırlar ile tarım arazileri zarar görmüştü.HATAY (AA) -