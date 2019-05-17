Devrilen forkliftin altında kalan işçi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü Sondaj Şubesinde çalışan Mustafa Aydoğan (25), kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu makinenin altında kaldı.
Mesai arkadaşlarınca sıkıştığı yerden çıkartılan Aydoğan, işletmeye ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İşçinin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
KAHRAMANMARAŞ (AA) -