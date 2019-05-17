Dünya Gençleri Akseki'de buluşacak



Antalya'nın Akseki ilçesinde düzenlenecek "Dünya Gençlerinin Toroslarda Dostluk Buluşması Festivali" kapsamında yaklaşık 100 genç, tarihi Sarıhacılar Mahallesi'nde bir araya gelecek.

Akseki Kaymakamlığı, Akseki Belediyesi ve girişimci Mustafa Kavasoğlu tarafından Gençlik Haftası kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenecek festivale, yurt içinin yanı sıra Kırgızistan, Azerbaycan ve Ukrayna'dan yaklaşık 100 genç katılacak. Tarihi Sarıhacılar Mahallesi'nde bir araya gelecek gençler, burada yöresel danslarını sergileyecek, tarihi yerleri gezecek.

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya gençleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Etkinliğin turizm potansiyeli açısından önemli bir organizasyon olduğunu aktaran Nasır, "İnşallah önümüzdeki yıllarda Akseki'nin alternatif turizm alanındaki potansiyelinin değerlendirileceğine, birçok yerli ve yabancı turistin ilçemizi ziyaret ederek bu sektörden ilçemizin de hak ettiği payı alacağına yürekten inanıyorum. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız." diye konuştu.

Girişimci Kavasoğlu ise amaçlarının Akseki ile Sarıhacılar Mahallesi'ni tanıtıp turizm alanında etkin bir noktaya getirmek olduğunu vurguladı.



ANTALYA (AA) -

