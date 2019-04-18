Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon sırasında yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü Metin U. (sağda), daha sonra cezaevine gönderildi.Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon sırasında yakalandıİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına karşı çalışma başlattı.Ekip, kent merkezinde gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Metin U'yu yakaladı.Zanlının "uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, daha sonra cezaevine gönderildi.ADANA (AA) -