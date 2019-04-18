Amanos ve Toros eteklerinde bal üretimi yapan Çukurovalı arıcılar, mayıs ayında başka yaylalara göç etmek için kovanlarını tamir etmeye, yaylada arılar için gereken malzemeleri toplamaya başladı- Amanos ve Toros eteklerinde bal üretimi yapan Çukurovalı arıcılar, mayıs ayında başka yaylalara göç etmek için kovanlarını tamir etmeye, yaylada arılar için gereken malzemeleri toplamaya başladı.Her yıl mayıs ayı ortalarına doğru başka bölgelerdeki yaylalara kovanlarını taşıyarak bal üreten Çukurovalı arıcılar, başka bölgelerdeki yaylalara göç etmek için hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.Hazırlıklar çerçevesinde kovanlarını ve petek çerçevelerini tamir eden arıcılar, gittikleri bölgede arıların ihtiyaç duyacağı malzemeleri de tedarik ederek depoluyor.Osmaniye Arıcılar Birliği Başkanı Emin Gaffaroğlu, Toros ve Amanos dağlarının eteklerinde arıcılık yapan üreticilerin mayıs ayı ortalarına doğru başka bölgelerdeki yaylalara yapacakları göç için hazırlıklara başlandığını söyledi.Dünya'da arıcılık üretiminde Çin'den sonra Türkiye'nin geldiğini ifade eden Gaffaroğlu, "Arıcılarımız, yoğun bir çalışma içerisine girdiler. İnşallah 1 ay sonra arılarını yaylalara bal almak için arılarını taşıyacaklar." dedi.Osmaniyeli arıcılardan Ali Gürlek de, nisan ayında başladıkları hazırlıkların bitmek üzere olduğunu belirterek, "Hazırlıklarımızın ardından bir ay içerisinde narenciye bölgelerine ve yaylalara gitmeyi planlıyoruz. Bahar bakımının ardından havaların da güzel gitmesi üzerine bol verim bekliyoruz. Bu sezonun bütün arıcılar adına bereketli geçmesini ümit ediyorum. İnşallah memleketimize hayırlı olur." diye konuştu.Arıcı Kamil Aktuğ ise, 25 yıldır arıcılık ile uğraştığını ve her yıl çeşitli yaylalara göç ederek bal ürettiklerini ifade ederek, "Geçen yıl Doğu Anadolu Bölgesine gitmiştik. Bu yıl İç Anadolu bölgesine gitmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki günlerde göçümüz başlayacak. İnşallah 4-5 ay sonra evimize döneceğiz." dedi.OSMANİYE (AA)