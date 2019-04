Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) Başkanı Mustafa Sabri Erol, yaklaşık 60 ülkeye ahşap işleme makineleri ihraç ettiklerini, 2018 yılında 120 milyon dolar ihracat, 60 milyon dolar ithalatın olduğunu belirtti.Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) Başkanı Mustafa Sabri Erol, "Yaklaşık 60 ülkeye ahşap işleme makineleri ihraç ediyoruz. 2018 yılında 120 milyon dolar ihracatımız, 60 milyon dolar ithalatımız oldu." dedi.Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağaç işleme makineleri ve yan sanayisinin her geçen gün geliştiğini, ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını söyledi.Türkiye'deki işletmelerin genelde aile firması olduğunu, şu anda ikinci ve üçüncü kuşak eğitimli kişilerin işin başında yer aldığını ifade eden Erol, firmalarda bir devrim yaşandığını ve kalitenin her geçen gün arttığını vurguladı.Erol, ağaç işleme makineleri ve yan sanayisinde yaklaşık 50 bin civarında nitelikli elamanın çalıştığını, sektörün Ar-Ge çalışmalarıyla her geçen gün kendini daha da geliştirdiğini anlattı.Türkiye'deki ağaç işleme makine ve yan sanayisi hacminin yaklaşık 700 milyon lira civarında olduğunu aktaran Erol, "Diğer makine sektörlerinde ortalama yüzde 12 civarında bir büyüme olduğu halde bizim sektörümüz yüzde 25 büyümeyle devam ediyor. Bu da bu sektörde başarılı olduğumuzu göstermektedir." diye konuştu.- İlk çeyrekte ihracat, ithalatın 4 katıSektörün sadece iç pazara değil dünyanın birçok ülkesine makine satar hale geldiğinin altını çizen Erol, şöyle devam etti:"Yaklaşık 60 ülkeye ahşap işleme makineleri ihraç ediyoruz. 2018 yılında 120 milyon dolar ihracatımız, 60 milyon dolar ithalatımız oldu. Adeta ihracat yapmadığımız ülke yok. Bu konuda ülke çeşitliliğimiz çok fazla. Avrupa Birliği ülkeleri ihracatımızda birinci sırada geliyor. Ondan sonra çevre komşu ülkeler ve üçüncü olarak ABD geliyor. Bu yılın ilk üç aylık verilerine göre, 100 makine ithal ediyorsak 400 makine ihraç eder durumdayız. Yani ilk çeyrekte ihracat ithalatın 4 katına ulaşmış bulunuyor."İhracat pazarı hedeflerinde Kuzey Afrika ve Güney Amerika'nın da yer aldığını vurgulayan Erol, bu pazarlarla ilgili çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü sözlerine ekledi.ADANA (AA) - İSMİHAN ÖZGÜVEN -