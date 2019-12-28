OTOBÜS DURAKLARINA KİTAP

Durakta Kitap

Bize dediler ki;

Isparta'da ''Bir dakikada bir sayfa'' projesi hızla devam ediyor.Projeyi yakından takip eden Fahretdin Gözgün, çalışmaların son detaylarını aktardı.''Bir dakikada bir sayfa proje uygulaması devam ediyor. Yeni duraklar için Belediyemiz park Bahçeler Müdürlüğü çalışmaya devam ediyor. SDÜ İletişim Falültesi öğrencileri saha da. Belediyemiz Kültür Müdürlüğü kitap temin ediyor. Sizden ricamız okumanız.Biz de diyoruz ki;“Kitap hırsızlığı hiç olmamıştır. Hırsız olan kitap okumaz, okuyan adam da hırsız olmaz. “