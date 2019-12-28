ISPARTA ''SIFIR ATIK'' SERGİSİ

Isparta'da Iyaşpark'ta çocuklar anlamlı bir projeye imza attı. ''Sıfır Atık'' sergisi...Çocuklar atıkları geri dönüştürdü.



Isparta Belediyesi Bşk. Yrd. Fahretdin Gözgün, yapılan çalışmaları değerdirerek bir mesaj yayınladı.

''Ispartamızın Özel Modern Çocuk Kolejinden SIFIR ATIKla ilgili önemli ve anlamlı bir projesinin tanıtım ve defilesine katıldık. Çocuklarımız, geleceğe dair önemli mesajlar verdiği programda geri dönüşüm farkındalığını yaşattılar. Herbir atığın bile insana ne kadar çok yakışabileceğini sergilediler. Tüm öğrencilerimizi, okul idare ve öğretmenlerini ve velilerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum.''