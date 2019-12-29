Türkiye'nin Yerli Otomobili Avrupa'da Büyük Ses Getirdi
İngiliz Daily Mail gazetesi: Türkiye ilk yerli otomobilini üretme hayalini gerçekleştirmeye yaklaştı. Türkiye'nin otomobili Tesla'ya meydan okuyacak.
Almanya Berlin merkezli Tagesspiegel gazetesi: Türkiye'nin yerli otomobili ülkenin büyüyen ekonomik gücünün kanıtı olarak sunuldu.
Alman Die Welt gazetesi: Türkiye otomobil üretmek için cazip bir pazar.
Alman Focus dergisi: Türkiye yerli otomobil rüyasını gerçekleştirdi Elektrikli otomobil için aşılması gereken birçok engele rağmen bu konudaki yatırım muazzam oldu.
Avusturya'nın en çok satan gazetesi Krone: Erdoğan , Türkiye'nin yerli otomobilini gururla tanıttı.
Belçika Haber Ajansı BELGA: Türkiye'nin yerli otomobili tanıtımı tarihi bir gün.
Hollanda Kamu yayın kuruluşu NOS: Türkiye yerli elektrikli rüya otomobilini sundu.
Norveç devlet televizyonu NRK: Bugün tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Türkiye 60 yıllık hayalini gerçekleştirdi.