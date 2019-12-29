Türkiye'nin Yerli Otomobili Avrupa'da Büyük Ses Getirdi



İngiliz Daily Mail gazetesi: Türkiye ilk yerli otomobilini üretme hayalini gerçekleştirmeye yaklaştı. Türkiye'nin otomobili Tesla'ya meydan okuyacak.



Almanya Berlin merkezli Tagesspiegel gazetesi: Türkiye'nin yerli otomobili ülkenin büyüyen ekonomik gücünün kanıtı olarak sunuldu.



Alman Die Welt gazetesi: Türkiye otomobil üretmek için cazip bir pazar.



Alman Focus dergisi: Türkiye yerli otomobil rüyasını gerçekleştirdi Elektrikli otomobil için aşılması gereken birçok engele rağmen bu konudaki yatırım muazzam oldu.



Avusturya'nın en çok satan gazetesi Krone: Erdoğan , Türkiye'nin yerli otomobilini gururla tanıttı.



Belçika Haber Ajansı BELGA: Türkiye'nin yerli otomobili tanıtımı tarihi bir gün.



Hollanda Kamu yayın kuruluşu NOS: Türkiye yerli elektrikli rüya otomobilini sundu.



Norveç devlet televizyonu NRK: Bugün tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Türkiye 60 yıllık hayalini gerçekleştirdi.