Bakan Ersoy Altınbeşik Mağarasını gezdi

Bakan Ersoy Altınbeşik Mağarasını gezdi
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  - Bakan Ersoy Altınbeşik Mağarasını gezdi 
  - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy: 
  - “Akseki’de turizm daha da artacak” 
 
 Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile birlikte Akseki İlçesi’ni gezdi. Aksekililerle biraraya gelen Bakan Ersoy, bölgede turizmin daha da artacağını söyledi. Akseki bize her zaman gönlünü açtı” diyen Başkan Türel ise “24 Haziran seçimlerinde Akseki’den çıkan sonuç omuzlarımızdaki yükü daha da arttırdı” diye konuştu.  
  Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy İbradı İlçesi’ni ziyareti sırasında Altınbeşik mağarasını gezdi. Bakan Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mendres Türel ile birlikte bindiği botla mağarayı inceledi. Vali Karaloğlu ve Başkan Türel’den Altınbeşik Mağarası hakkında bilgi alan bakan Ersoy daha sonra Akseki ilçesine geçti.  
 
  “Çözüm ortağınız olmaya devam edeceğiz” 
  Bakan Ersoy, Akseki ilçesindeki düğmeli evleriyle ünlü Sarıhacılar Mahallesi'ne geçerek tarihi evlerdeki restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Ersoy' daha sonra Vali Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile birlikte Akseki meydanında vatandaşlar ile buluştu. Akseki Belediye Başkanı İsmet Uysal’dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, Akseki’nin göç veren bir ilçe olduğunu öğrenince “Gönül ister ki buraya tersine göç olsun. Genç nesil de burada kalsın. Bakanlık olarak size eski tarihin, eski kültürün renovasyonu için her türlü desteği veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Bu haklardan da yararlanırsanız, renovasyon açısından da faydalı. Yollarınız bitmek üzere. Yollar bittikten sonra burada turizm daha da artacak. Zaten son birkaç yıldır başladı ama katlayarak büyüyecek. Hem SayınValimiz hem Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız bölgeyle çok ilgililer. Biz de elimizden geldiğince bundan sonra çözüm ortağınız olmaya devam edeceğiz” dedi. 
 
Türel, “Akseki’ye teşekkür borcumuz var” 
Akseki’ye bir teşekkür borcu olduğunu söyleyen Başkan Menderes Türel ise “Biz Akseki’ye defalarca geldik. Sizlerle her zaman birlikteyiz. Buralara hizmet etmekten şeref duyarız. Akseki bize her zaman gönlünü açtı. Her zaman bizi büyük bir muhabbetle karşıladı ve her zaman da teveccühünü esirgemedi, güvenini gösterdi. Biz de sizlerin bu güvenine layık olmak için başta Sayın Bakanımız olmak üzere, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Valimiz hep birlikte gece gündüz çalışıyoruz. 24 Haziran’da Akseki’de hem Cumhurbaşkanımızın hem de partimizin oylarını Antalya birinciliğine taşıdınız. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Akseki’nin Antalya birincisi olması bizim omuzlarımızdaki yükü daha da artırıyor, sorumluluğumuzu yükseltiyor. Çünkü biz sizin bu güveninize layık olmak için bir çalışıyorsak bundan sonra Akseki için beş çalışmak durumundayız” şeklinde konuştu. 
 
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İHA
                                         
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