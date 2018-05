- ‘Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan ‘En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu’ listesinde Antalya’dan yer alan firma sayısının 3’den 5’e çıktığını açıkladı.ISO tarafından geleneksel olarak her yıl yayınlanan ‘Türkiye’nin En Büyük 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 yılı raporu’ açıklandı. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, İSO tarafından her yıl açıklanan “En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu” listesinde Antalya’dan yer alan firma sayısının 3’den 5’e çıktığını bildirdi.Başkan Davut Çetin, En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu’ndan genel sıralamaya göre Batı Akdeniz Bölgesi’nde Antalya’dan AGT, ADOPEN, CW Enerji, Eti Elektrometalurji ve Yörükoğlu firmaları ile Bucak’tan AS Çimento ilk 500 firma arasında yer aldığını söyledi.2017 yılında AGT Ağaç Sanayi firmasının 886 milyon 76 bin 460 TL, Adopen Plastik firmasının 600 milyon 800 bin 564 TL, CW Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. 382 milyon 399 bin 793 TL, Eti Elektrometalurji A.Ş. 332 milyon 541 bin 111 ve Yörükoğlu Süt ve Ürünleri firmasının da 325 milyon 650 bin 463 TL üretimden satış elde ettiğini belirten Başkan Çetin, “Listeye giren tüm işletmelerimiz için üretimden satışlar değerinin bir önceki yıla göre artış kaydettiğini görüyoruz” dedi.Antalya’nın turizm ve tarıma dayalı ekonomisi nedeniyle ağır sanayi yatırımlarına imkan verdiğini ifade eden Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:“Diğer taraftan kentimiz halen demiryolu ağına bağlı değildir. Otoyol ve deniz ulaşımı anlamında iyileştirmelere ihtiyaç bulunmaktadır. Buna rağmen sanayi firmalarımız AR-GE ye dayalı çevreci anlayışla üretmeye, ülke ekonomisine katma değer yaratmaya devam etmektedirler. Önümüzdeki süreçte özellikle ulaşım imkânlarının iyileştirilmesi ve ATSO olarak uygulamaya koyduğumuz Korkuteli Mermer OSB ve Karma OSB projelerimizin de faaliyete girmesi ile Antalya sanayisinin ülke ekonomisi için çok daha fazla katma değer yaratacağına, istihdam sağlayacağına olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Antalya’mızın güçlü yönünü ortaya çıkartan, bizleri gururlandıran, Odamız üyesi AGT, ADOPEN, CW Enerji, Eti Elektrometalurji ve Yörükoğlu firmalarına başarılarının devamını dileyerek kendilerini tebrik ediyor, önümüzdeki yıllarda Antalya’dan daha çok firmanın “en büyükler” listesinde yer almasını diliyorum.”İHA