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Antalya sebze halinde Ramazan durgunluğu

Antalya sebze halinde Ramazan durgunluğu
TÜRKİYE 0
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  - Antalya sebze halinde Ramazan durgunluğu 
 - Ramazan dolayısıyla iç piyasada talebin az olması, sebze fiyatlarında yüzde 50'ye varan düşüş sağladı   
 - Antalya Toptancı Hal Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği  Başkan Yardımcısı Kazım Akbulut:   
 - "Geçen aya göre fiyatlarda düşüş var. Bunda Ramazan’ın çok etkisi var. Ramazan ayında olunduğu için talep az oluyor" 
 
 Antalya'daki sebze hallerinde Ramazan ayının gelişiyle birlikte durgunluk yaşanıyor. Ramazan’dan dolayı talebin azaldığını belirten üreticiler, fiyatların geçtiğimiz aya oranla yüzde 50 oranında düştüğünü ifade etti. 
  Türkiye’nin yaş sebze deposu Antalya’nın sebze hallerinde şu sıralar Ramazan durgunluğu yaşanıyor. İhracat zamanının yavaş yavaş kapanışı ve Ramazan ayından dolayı iç piyasadaki talep azlığı Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali’ndeki fiyatlara da yansıdı. Sebze fiyatları, Nisan ayına oranla bu ay düşüşe geçti. Sivri biber dışında neredeyse tüm ürünlerin fiyatlarında yüzde 50’ye varan düşüş yaşandı. Mayıs ayında, domatesin kilosu 1,30 liradan, sivri biber 1,70, salatalık 50 kuruş ve patlıcan ise 1,60 ile 3 lira arasında alıcı bekliyor. Üreticiler fiyatlardaki düşüşü talep azlığına bağlarken bundaki en büyük etkenin Ramazan ayı olduğunu ileri sürdü. 
 
  "Talep az, 'tuta' çok" 
  Antalya Toptancı Hal Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkan Yardımcısı Kazım Akbulut, fiyat düşüşündeki en büyük etkenin Ramazan ayı olduğunu belirterek, "Geçen aya göre fiyatlarda düşüş var. Bunda Ramazan’ın çok etkisi var. Ramazan ayında olunduğu için talep az oluyor. Talep az olduğu için ürünleri maliyetlerinin altında satıyoruz. Doların da yüksek olması münasebetiyle ürünleri satmakta zorlanıyoruz. Girdiler 2-3 katına çıkıyor ama biz satarken aynı fiyata satıyoruz. Şuanda dışarı ihracat da yapılmıyor, üretim fazla ve talep az. Tuta da aldı başını gidiyor" dedi. 
  Talebin oldukça az olduğuna değinen çiftçilerden Durmuş Güngör de, tuta sıkıntısıyla birlikte çiftçinin girdi maliyetinin yükseldiğini kaydetti. Hal piyasasının oldukça yavaşladığını belirten Güngör, "Başımızda tuta var ve bu sene daha çok. Yüzde 50 zarar yaptık bu yüzden. Üretim olarak sıkıntı yok, iç piyasadaki talep az" diye konuştu. 
  Dikim azlığından dolayı geçtiğimiz yıla oranla kabak fiyatının yükseldiğini belirten üretici Necdet Karababa ise bu durumdan memnun olduğunu ifade etti. 
 
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İHA                        
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