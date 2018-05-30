Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi üyeleri iftarda buluştu.DTO Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve oda üyeleri iftarda buluştu. İftarda Antalya Sahil Güvenlik Komutanı Yb. Sezai Özkurt ile TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Ünver’de yer aldı.Başkan Ahmet Çetin, birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan Ayında tüm üyeler ile bir arada bulunmanın ve iftarda buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, iftara katılımlarından ötürü oda üyelerine ve misafirlere teşekkür etti.İHA