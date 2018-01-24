Ekonomide yeni düzenleme! Dev torba yasa geliyor

Ekonomideki teşviklerin, yeni düzenlemelerin bir an önce devreye girmesi için hepsi bir torba tasarıda toplanıyor.

Hükümetin hazırlıklarını sürdürdüğü torba tasarının büyüklüğü şimdiden 80 maddeye ulaştı. Tasarının kısa sürede Meclis’e gönderilmesi bekleniyor.

Ekonomide uzun zamandır beklenen düzenlemeler için hazırlanan torba tasarının büyüklüğü şimdiden 80 maddeye ulaştı. Kısa süre içinde Meclis’e gönderilmesi planlanan tasarı önceki günkü Bakanlar Kurulu’nda görüşüldü. Kurumlar tasarıya eklenecek maddelerini, Bakanlar Kurulu’nda anlattılar.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Tasarının temel noktasını, 2018 yılı için verilen istihdam teşvikleri oluşturuyor. Bu kapsamda asgari ücret için işverenlere aylık olarak verilecek olan 100 TL’lik destek, pakette yer alacak düzenlemelerden biri. Öte yandan vergi dilimi düzenlemesi bu yılda yapılacak ve net maaşlardan kesinti olmayacak.



Bunun dışında 18-25 yaş aralığındaki gençlerin, çalışmaya başladığında da yeşil pasaportlarını kullanmaya devam etmeleri, genç istihdamı söz konusu olduğunda aynı gün işe giriş bildirimi yapılabilmesi kolaylığının sağlanması da torba tasarıda yer alacak düzenlemeler arasında bulunuyor.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Aralık ayı sonunda yeni istihdam teşviklerini açıklamıştı. Prim ve vergi teşviklerinin 2018 yılında da sürmesi, esnaflara her ek istihdam için maaş, prim ve vergi desteği verilmesi gibi düzenlemeler yeni teşviklerden bazılarını oluşturmuştu. Açıklanan istihdam teşviklerinin, 2018 yılı başı itibariyle başlatılmasına dönük düzenlemelerin de tasarıda bulunması öngörülüyor.

EKLEME YAPILIYOR

Daha önce kentsel dönüşümle ilgili bir kanun hükmünde kararname çıkarılacağı açıklanmıştı. Söz konusu kararnamede ruhsatsız yapılan yapıların kayıt altına alınması da yer alıyordu. Kamuoyunda imar affı olarak tanımlanan bu düzenlemenin yanı sıra, kentsel dönüşümle ilgili maddelerin de, kanun hükmünde kararname yerine, bu tasarıya eklenebileceği ifade ediliyor. Edinilen bilgilere göre, başta ekonomi bakanlıkları olmak üzere tüm kurumlardan, yapılmasını istedikleri düzenlemeler istendi. Bu maddeler bir süredir toplanıyor ve ekonomi yönetiminin süzgecinden geçiriliyordu. Son anda yapılacak eklemelerle torba tasarının büyüklüğünün 100 maddeyi geçebileceği belirtiliyor. Hedef ise bu hafta, tasarının meclise sevkini sağlamak. Ancak, tasarıya son şeklinin verilmesinin, gelecek haftayı bulmasının da sürpriz olmayacağı ifade ediliyor.

ÇALIŞAN ANNEYE BAKIM DESTEĞİ



Sanayideki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programları ve meslek kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü olduğu 2-5 yaş çocukları için aylık 400 liralık desteği karşılanmaya başladı.

MEGİP HAYATA GEÇİYOR



İki yıl süreli Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi (MEGİP) yaşama geçiriliyor. Bu, işveren örgütleriyle mesleki eğitim, işbaşı eğitim programlarını kombine eden bir sistem olacak. Gençlere 8 ay hem teorik hem pratik eğitim verilecek, cep harçlığını devlet karşılayacak.

NİTELİKLİ İŞGÜCÜ İÇİN TEDBİR



Ne istihdamda ne de eğitimde olanların istihdam edilebilirliklerinin artırılması ve aktifleştirilmesi için yeni tedbirler hayata geçirilecek. Temininde güçlük çekilen mesleklerde, nitelikli işgücü gerektiren bilişim sektöründeki mesleklerde gençlerin eğitim almaları sağlanacak. Eğitim ücretlerini İŞKUR ödeyecek.

YOL-YEMEK DEVLETTEN



İşbaşı eğitim programları güçlenerek devam edecek. Üç aylık bu programlara katılanların yol, yemek masraflarını devlet karşılayacak. Bilişim ve imalat sektöründe ise 6 aylık bir eğitim programı uygulanacak.

ENGELLİ VATANDAŞA HİBE



En az yüzde 40 engelli raporuna sahip, girişimcilik eğitim sertifikası olan engellilere yönelik kendi işini kurma hibe desteği 36 bin TL'den 50 bin liraya yükseltildi. Bu destek İŞKUR tarafından karşılanacak.

TEDBİR ETKİNLİĞİ ARTIYOR



İstihdam edilenleri meslek kodlarıyla bildirme zorunluluğuyla hem mesleki yeterlilik uygulamalarının hem de iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin etkinliği artacak.