Isparta Pastaneleriisparta bilgisayar tamiri

Resmen açıklandı! 400 TL destek geliyor

Resmen açıklandı! 400 TL destek geliyor
TÜRKİYE
G.Tarihi: 24.01.2018 18:02
0
böcüzade

Resmen açıklandı! 400 TL destek geliyor

İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: "Kadınlarımızın sanayi kuruluşlarında iş gücüne katılımının sağlanması için çocuklarının kreşlerde kalması için ayda 400 TL yardım yapılacak" dedi.

 

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, çalışan kadınların sanayi kuruluşlarında iş gücüne katkı sağlamak için bazı teşvikler getirdiklerini belirterek "Çocuklarının kreşlerde kalması için ayda 400 TL yardım yapılacak" dedi.

Bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere beraberinde İŞKUR Destek Hizmetleri Daire Başkanı Fahrettin Kaya ile birlikte Rize’ye gelen İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, ilk olarak İŞKUR İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İl Müdürü Hasan Kiraz ile görüşen Uzunkaya, ardından 53 Gazeteciler Derneği'ni ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi, açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin ve dünyanın en büyük sorununun işsizlik olduğuna vurgu yapan Uzunkaya "İstihdama yönelik meslek kuruluşları 4 kez toplandı. Burada alınan kararlarla eğitim ve iş gücü, piyasa, nitelikli eleman yetiştirilmesi ve 2017 yılı değerlendirilmesi yapıldı. Rize açısından nasıl geçtiğini, neler yaşandı bunları değerlendirdik. Rize Üniversite mezunu kadınların en yüksek istihdam sağlandığı il olarak göze çarpmakta. Türkiye olarak kadın istihdamında en yüksek başarıyı gösterdik. 2017 yılında 1 milyon 57 bin 249 kişiye istihdam sağladık. 2018 yılına daha geniş kapsamla girmiş bulunmaktayız. Geçtiğimiz yıl teşvikler ilgi ve alaka gördü. Kadınlarımızın sanayi kuruluşlarında iş gücüne katılımının sağlanması için bazı teşvikler getirdik ve çocuklarının kreşlerde kalması için ayda 400 TL yardım yapılacak” diye konuştu.

Uzunkaya, her iş ve işçi için 773 TL teşvik verildiğini belirterek “Bunu 883 TL'ye çıkardık. Bu kapsamda teşviklerimiz 2 bin TL'ye kadar çıktı. 54 TL olan harçlığı 61 TL'ye çıkardık. Küçük esnaf ile ilgili olarak imalatta ustalık belgesi alanlara 1 ay iş yeri diğer aylarda ise İŞKUR ücret ödeyecek. Kurs süreleri 8 ay olarak belirlendi ve bu süre kurslara katılanlara günlük yevmiye olarak 61 TL ödenecek. Kadınlarımızın sanayi kuruluşlarında iş gücüne katılımının sağlanması için bazı teşvikler getirdik ve çocuklarının kreşlerde kalması için ayda 400 TL yardım yapılacak. Bu yıl istihdam rakamları daha yukarıya çıkacak” şeklinde konuştu.

Uzunkaya açıklamasında, Türkiye’de İŞKUR bünyesinde 7 bin 500 kişinin çalıştığını, Avrupa ülkelerinde bu rakamın 10 katı olduğunu ancak aynı verimliliği gösteremediğini belirterek “Bu yıl kadın, gençlerimiz, madde bağımlıları ve engellilere daha çok ağırlık vereceğiz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE HABERLERİ
Yazdır
itimat mobilya
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA O TAKIMDAN BÜYÜK BAŞARI
Isparta'da Başarılı Bir Organ Nakli Daha...
Köy Muhtarından örnek davranış
Isparta'da eğitim uçağı tarlaya inmek zorunda kaldı
Isparta ​CHP Yönetiminden Vali Günaydın’a Ziyaret
ISPARTA'DAKİ TÜM ÇİFTÇİLER BU HABERE DİKKAT!
Türkiye'de yeni füze yakıtı geliştirildi
Yiğit kahraman Uzman Çavuş Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit oldu
Ekonomide yeni düzenleme! Dev torba yasa geliyor
Isparta’da eller semaya Mehmetçik için açıldı
Isparta davraz kayak merkezi seferleri başladı
Dünya Türk pilotunu konuşuyor
Isparta’da motosiklet kazası: 2 ölü
ISPARTA'NIN YENİ KOZMETİK ADRESİ COSSTA
Isparta Valisi Günaydın’dan muhtarlara uyuşturucuyla mücadele talimatları
Isparta Ziraat Odası Başkanı Selçuk’tan "miras kalan arazilerinizi bölüşün" çağrısı
Başbakan Yıldırım'dan vatandaşlara sosyal medya uyarısı
‘VATANDAŞLARIMIZ BAYRAĞIMIZI BELEDİYEMİZDEN TEMİN EDEBİLİR’
Stepne lastiği, sürücüyü ölümden kurtardı
ISPARTA'DA BAYAN KUAFÖRÜNDEN O PROJEYE TAM DESTEK
1234567891011121314151617181920

FOTO GALERİ

Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiIsparta'da kayakseverler Davraz’a akın etti
YAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASI
Muş ovası'nda sis güzelliğiMuş ovası'nda sis güzelliği
ISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni Unutmadı
Doğunun 'Kapadokya'sıDoğunun 'Kapadokya'sı
'Dağların aslanları' ansızın vuruyor'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
Başbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izlediBaşbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izledi
Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIMuş ovası'nda sis güzelliğiISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıDoğunun 'Kapadokya'sı'Dağların aslanları' ansızın vuruyorBaşbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izledi
ISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI! HAYATINI KAYBETTİISPARTA'DA TRAFİK KAZASI! HAYATINI KAYBETTİ22 Ocak 2018
ISPARTA SGK'DAN ÖNEMLİ DUYURUISPARTA SGK'DAN ÖNEMLİ DUYURU18 Ocak 2018
TÜRKİYE'DE BİR İLK ISPARTA'DA HABERİTÜRKİYE'DE BİR İLK ISPARTA'DA HABERİ19 Ocak 2018
Fuhuş operasyonu: 58 gözaltı Fuhuş operasyonu: 58 gözaltı 23 Ocak 2018
Isparta’da düşen askeri uçağın enkazındaki incelemeler sürüyor Isparta’da düşen askeri uçağın enkazındaki incelemeler sürüyor 17 Ocak 2018
​Aşeren karısı için Ocak ayında dalında çağla topladı.​Aşeren karısı için Ocak ayında dalında çağla topladı.21 Ocak 2018
ISPARTA İÇİN METEOROLOJİK UYARIISPARTA İÇİN METEOROLOJİK UYARI22 Ocak 2018
Son dakika! Isparta'da trafik kazasıSon dakika! Isparta'da trafik kazası21 Ocak 2018
AFRİN'DE BULUNAN TÜRK ASKERİNDEN ISPARTA'YA SELAMAFRİN'DE BULUNAN TÜRK ASKERİNDEN ISPARTA'YA SELAM22 Ocak 2018
5 milyon emekliye kötü haber geldi! Zam yok5 milyon emekliye kötü haber geldi! Zam yok18 Ocak 2018
TÜRKER AVM'DE HAFTA SONU İNDİRİMLERİ...TÜRKER AVM'DE HAFTA SONU İNDİRİMLERİ...20 Ocak 2018
Antalya'da balıkçıların ağına canavar takıldı Antalya'da balıkçıların ağına canavar takıldı18 Ocak 2018
Şehitlerin cenazeleri gözyaşlarıyla morgdan alındı Şehitlerin cenazeleri gözyaşlarıyla morgdan alındı 17 Ocak 2018
SON DAKİKA ISPARTA'DA HIRSIZLIK OLAYI...SON DAKİKA ISPARTA'DA HIRSIZLIK OLAYI...18 Ocak 2018
Isparta'da sisli havalarda okullar tatil olacakIsparta'da sisli havalarda okullar tatil olacak19 Ocak 2018
Isparta’da otel odasında yangın !Isparta’da otel odasında yangın !19 Ocak 2018
İşsize 1600 lira maaş! Peki nasıl alacaksınız?İşsize 1600 lira maaş! Peki nasıl alacaksınız?18 Ocak 2018
70 tavuktan bir tek o telef olmadı 70 tavuktan bir tek o telef olmadı 22 Ocak 2018
BİR HORTUM FELAKETİ DAHA!BİR HORTUM FELAKETİ DAHA!22 Ocak 2018
Isparta'da kirli hava ile mücadele başladıIsparta'da kirli hava ile mücadele başladı19 Ocak 2018