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Afrin operasyonunu Korgeneral Temel yönetiyor

Afrin operasyonunu Korgeneral Temel yönetiyor
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böcüzade

Afrin operasyonunu Korgeneral Temel yönetiyor

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel yönetiyor.


Afrin operasyonunu Korgeneral Temel yönetiyor
 

Türkiye'nin Afrin'i teröristlerden temizlenmesi için başlattığı operasyonu 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel yönetiyor

15 Temmuz'da verdiği ifadelere bakıldığında, İsmail Temel Paşa'nın hem PKK'nın hem de FETÖ'nün hedefindeydi.

DARBECİ ADEM HUDUTİ'NİN YERİNE GEÇTİ

15 Temmuz gecesi darbecilere karşı ön saflarda yer alan Korgeneral İsmail Metin Temel, YAŞ kararıyla darbeci Orgeneral Adem Huduti'nin yerine 2’nci Ordu Komutanlığı'na getirildi.

İKİYAKA DAĞLARI'NDA ÇAY

Korgeneral Temel, teröristbaşı Öcalan'ın "orada çay içmeyi özledim" dediği İkiyaka Dağları'nı teröristlerden temizleyerek çay içmişti.

ŞEHİT ASKERİNE SÖZ VERDİ, ANNESİNE BAKTI

İsmail Metin Temel, Şırnak'ta çatışırken kendini feda eden bir askere verdiği sözü yıllardır yerine getiriyor.

8 Nisan 2007'de, Bolu Komando Tugayı’na bağlı birlikler, Şırnak’ın Küpeli Dağı’nda operasyon yapıyor. Daha doğrusu, bugün olduğu gibi, kalleşçe saldırılar düzenleyen PKK’lıları etkisiz hale getirmek için iz sürüyor. Dağ taş, mağaralar didik didik aranırken, gece yarısından sonra teröristlerle sıcak temas sağlanıyor.

KENDİNİ FEDA EDEN ASKER

Saatlerce süren çatışmada, PKK’lıların attığı bir el bombası komandoların bulunduğu mevziye düşüyor. Bombayı gören Şırnaklı 21 yaşındaki Şeref Bulut, hiç tereddüt etmeden arkadaşlarının üzerine kapaklanıp vücudunu siper ediyor.

KOMUTANDAN SON İSTEĞİ

Ağır yaralı olarak Şırnak’taki askeri hastaneye kaldırılan Şeref Bulut son nefesini verirken de yanı başındaki Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Metin Temel’e şu sözleri fısıldıyor:

"ANAM SİZLERE EMANET"

Şırnaklı Şeref ertesi gün bütün komutanlarının ve hemşerilerinin katıldığı bir törenle doğduğu topraklarda sonsuzluğa uğurlanıyor. Ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutunun başındaki komutanı da onun 21 yıllık özgeçmişini okudu. Kendini feda eden Şehit Şeref Bulut, 1986’da Şırnak’ın Uludere İlçesi Şenoba beldesinde dünyaya gelmişti. 30 Kasım 2006’da asker olmuş 2007 yılında şehit düşmüştü. Orgeneral İsmail Metin Temel, şehide son nefesinde verdiği 'Anam size emanet' sözünün gereğini 11 yıldır yerine getiriyor.

ŞEHİDİN ANNESİNDEN KOMUTANA KÜRTÇE DUA

En son 2011 yılında şehidin annesi Hatun Bulut'un evine gitmişti. Oğlunun komutanına sarılarak ağlayan anne Hatun Bulut, Kürtçe olarak “Allah sizleri bu topraklardan eksik etmesin” diye dua etmişti.

"KOMUTAN BİZİ HEP ARADI"

Şeref Bulut’un Uludere’deki ağabeyi Sadık Bulut da komutanı bir ağabey ve baba gibi gördüklerini belirterek,şu sözlerle duygularını dile getiriyor:

“Kardeşim komutanını çok severdi ve bize hep anlatırdı haklıymış. Kardeşim şehit düştükten sonra komutanı bizi hiç yalnız bırakmadı, gittiği her yerden aradı, ‘eksiğiniz, ihtiyacınız var mı’ diye sordu. Biz de onu bir ağabey, baba gibi bildik.”

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