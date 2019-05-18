- Kahramanmaraş'ta yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Kent girişinde bulunan Üçyol Kavşağı'nda Bünyamin Temur (45) yönetimindeki 46 ABC 306 plakalı otomobil ile Halef Çay idaresindeki (34) 63 S 6136 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.Sürücülerle araçlarda bulunan Ahmet Kızıldoğan, Suriye uyruklu Sara Ayyan (60) ve Abir El Uveyit (28) yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.KAHRAMANMARAŞ (AA)