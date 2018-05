Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit uysal, Güzeloluk Mahallesi’nde çıkan yangında evleri küle dönen Karaman ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Güzeloluk Mahallesi’nde geçen hafta çıkan yangında evleri tamamen küle dönenen Karaman ailesini ziyaret etti.Yangının kendisi ve oğlunun evde olmadığı bir saatte yaşandığını anlatan evin babası Halil Karaman, “Yangın başladığında eşim ve engelli çocuğum evdeydi. Evin bu hale gelmesi 10 dakika sürmemiş. O can havli içinde eşim engelli çocuğumuzu da alarak dışarı çıkarmayı başarmış. Aksi durumda daha büyük bir felaketi yaşayabilirdik. Tek tesellimiz ailemizin hayatta olması” diye konuştu.Mahalle Muhtarı İzzet Ak eşlik ettiği Başkan Uysal, aileye geçmiş olsun dileğinde bulunarak, “Maddi anlamda her türlü yarayı birlikte sararız” dedi. Önemli olanın can kaybı yaşanmaması olduğunun altını çizen Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin ilgili tüm birimlerinin Karaman ailesinin yaralarını sarılması için seferber olacağını aktardı.İHA