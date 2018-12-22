Dizi film ve sinemalarla ilgili flaş karar

Dizi film ve yabancı filmlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğinden yararlanabilmesinin önünü açan kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasarıda reklam süreleriyle ilgili d eönemli kararlar yer alıyor.





Sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılması ile desteklenmesi hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanunu teklifi TBMM'de.



Teklife göre, Yerli film yapımcılarına 60 milyon lira destek sağlanacak.



SÜRE EN FAZLA 10 DAKİKA OLACAK



Sinemlarda film başlamadan reklam süresi en fazla 10 dakika olacak