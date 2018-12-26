Asgari ücretteki artış maaşlara nasıl yansıyacak?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret 2 bin 20 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin yüzde 26'lık artışı iş hayatında ücretlerin tamamında domino etkisi oluşturması bekleniyor.





Tuğba Bozkurt'un haberi



Bütün çalışanlara asgari geçim indirimi uygulandığı için maaşlar asgari ücretten etkilenmektedir. Peki asgari ücrete bu derece yüksek bir artış yapılması çalışanların maaş zam oranlarında nasıl etki yapacak?



Türkiye de asgari ücretten daha düşük ücret maaş verilmiyor. Asgari ücretin üzerinde işçi ve iş veren anlaşıyor. Diledikleri kadar bir ücret belirlenebildiğini söyleyen İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, asgari ücret oranını değerlendirdi.



Bugün için net 2 bin 20 lira brüt 2 bin 558 TL olarak belirlenmiş yüzde 26 oranında artış yapılmıştır 2019 da çalışanlara aylık 417 TL'lik artış sağladı. Bu belirtilen rakamlar bekar ve çocuğu olmayan kardeşlerimiz için geçerli.



ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU



Evli ve eşi çalışmıyorsa 2 bin 59 lira, evli eşi çalışmıyor ve bir çocuğu varsa 2 bin 87 lira, evli eşi çalışmayan 2 çocuğu olan kişi için 2 bin 116 lira, evli eşi çalışmayan 3 çocuğu varsa 2 bin 155 liralık bir tutar ödenecek.



Asgari ücretin işverene maliyeti 3005 lira olarak belirlenmiş durumda. Asgari ücretin yüzde 26 oranında artmış olması da iş veren açısından ciddi bir maliyet ve külfet getirmiştir.



Benim tahminim ve beklentim oy birliğiyle asgari ücret belirlenmesinden dolayı 100 veya 150 TL tutarında asgari ücret desteğinin de 2019 yılında işverenlere yansıtılacağı devletimiz bu nokta da hem çalışanları hem de iş verenleri mağdur etmeyecektir.



ENFLASYONUN ALTINDA EZDİRİLMEDİ



Biliyorsunuz enflasyon yüzde 21.62 olarak açıklanmıştı. Dolayısıyla yüzde 26'lık artış ile işçi kardeşlerimiz net artış elde etmiş oldu.



Asgari ücretin beklentinin üzerinde artmış olması çalışanları ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Çalışan işçi kardeşlerimiz enflasyona ezdirilmeden ciddi bir oranda asgari ücret belirlenmiş oldu.



DOMİNO ETKİSİ OLACAK



Asgari ücretten daha yüksek maaş alanlar için artış oranının yüzde 26 gibi olmasını beklemiyorum ama asgari ücrete yakın maaş alanlar için domino etkisi olacaktır. Bir anlamda beklenti olacaktır.



Asgari ücretin yüksek artışı ilk defa olmamıştır. İşçiyi memnun edici bir gelişmedir.



ERDOĞAN DESTEĞİN DEVAM EDECEĞİNİ AÇIKLADI



İş dünyamıza da istihdam alanında katkı sağlamak için bazı destekleri uygulamaya geçiriyoruz. Bölgesel istihdam teşvikini bir yıl daha uzatıyoruz. 51 il ve 2 ilçede işverenlere sağladığımız 6 puanlık SGK teşviki devam edecek. 2018’de 9 ay olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini 12 ay devam ettireceğiz.