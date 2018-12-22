Yanmayan elektrik direğinin cezası 707 TL'ye oldu

Enerji piyasasında para cezaları yükseltildi. Cezalara yüzde 23.73'lük yeniden değerleme oranı uygulandı. Yanmayan elektrik direkleri için dağıtımcılara 707 lira ceza kesilecek.

nerji piyasasında para cezaları yükseltildi. Cezalara bu yıl için belirlenen yüzde 23.73 oranındaki yeniden değerleme oranı uygulandı. Buna göre yanmayan elektrik direkleri için dağıtımcılara 707 lira para cezası kesilecek. LPG istasyonlarında sorumlu müdür bulundurulmaması, pompacılar ve dolum personelleri gibi kişilere verilmesi gereken eğitimlerin verilmemesi durumunda ise kesilecek ceza miktarı 130 bin lira oldu.



YANLIŞ-EKSİK BİLGİ YOK



Petrol piyasasındaki cezalar da düzenlendi. Buna göre lisans almadan faaliyet gösteren, belirlenecek teknik düzenlemelere uygun akaryakıt sağlamayan ve ulusal marker uygulamasına uymayanlara 1 milyon 776 bin lira ceza kesilecek. Elektrik piyasasında ise EPDK tarafından istenen bilgi veya yerinde inceleme hallerinde yanlış ve eksik bilgi verilmesi halinde durumu devam ettirenlere 888 bin lira ceza verilecek.



'SERBEST TÜKETİCİ' OLMA LİMİTİ DÜŞTÜ



Bu arada EPDK tarafından elektrikte yıllık 2 bin kilovatsaat olan serbest tüketici limitinin 2019 için 1600 kilovatsaate düşürüldüğü bildirildi. Aylık faturası 67 lira ve üzerinde olan aboneler yılbaşı itibarıyla serbest tüketici olabilecek.



KAYNAK: AKŞAM