Antalya'nın Manavgat ilçesinde midibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Caddesi'nde Mehmet P.’nin kullandığı 07 ABB 177 plakalı midibüs ile Ahmet G.’nin kullandığı plakasız motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada, başında kask olmasına rağmen başından ağır yaralanan Ahmet G., Side Anadolu Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan yaralı, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.İHA