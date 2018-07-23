Caretta caretta yuvasında son 22 yılın rekoru kırıldı

Caretta caretta yuvasında son 22 yılın rekoru kırıldı
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Isparta Düğün Salonları
 
  - Caretta caretta yuvasında son 22 yılın rekoru kırıldı 
  - Geçen yıl 74'e kadar düşen yuva sayısı bu yıl 142'ya yükseldi 
  - Yavru caretta caretta kurtarırken 142 yuva buldular 
 
- Antalya’nın ünlü tatil beldesi Çıralı’da caretta caretta yuvalarının sayısı, hafta sonunda son 22 yılın rekorunu kırarak 142.’ye ulaştı. Rekor kıran keşif, yuvalardaki yavruları kurtarma çalışmaları sırasında gerçekleşti. 
  Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi sınırları içinde bulunan ve doğal güzellikleriyle olduğu kadar koruma altındaki deniz kaplumbağaları caretta caretta’lara ev sahipliği yapması nedeniyle de yerli yabancı turistlerin ilgi odağı olan Çıralı’da dün büyük bir coşku yaşandı. Geçtiğimiz yıl sayıları 74’e kadar düşen caretta caretta yuvalarının sayısı 142’ye yükselerek, 22 yıldır devam ettiği belirtilen koruma çalışmalarında tespit edilen rakamların üzerine çıktı ve rekor kırıldı. 
 
  Yumurtlama erken başladı 
  Milli Parklar Deniz Kaplumbağaları Koruma ve Kontrol Görevlisi ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifi Başkanı Bayram Kütle’nin verdiği bilgiye göre, bu yıl anaç deniz kaplumbağalarının yumurtlamak için Çıralı sahiline erken gelmeleri, yumurtlama ve yumurtadan çıkma zamanlarının çakışmasına neden oldu. Bir yandan erken gelen anaçların yumurtalarından çıkan yavrular kumsala çıkıp denize ulaşmaya çalışırken, diğer taraftan yumurtlamak için gelen anaçlar Çıralı sahiline çıkmaya devam ediyor. Bu yıl yavru çıkışlarının Eylül ayı sonuna kadar devam edeceği tahmin ediliyor. 
 
  Caretta caretta dostları şafak vaktinde sahilde 
  Çıralı’ya tatile gelen yüzlerce yerli yabancı turist ve caretta caretta dostları, gece yuvalardan çıkan yavruları o saatlerde kumsala girmek yasak olduğu için göremiyor. Meraklılar, şafak vakti sahile koşarak yuvalardan çıkamayan yavruları kurtarmak üzere çalışmalara başlayan Deniz Kaplumbağaları Koruma ve Kontrol görevlilerini izleyip yavru kaplumbağalarla tanışmaya çalışıyor. 
 
  Yavru kurtarma sırasında rekor kıran yuva bulundu 
  Bu yıl yuvalardan çıkmaya başlayan yavruları görmek için her sabah sahile inen ancak amacına ulaşamayan turistler, hafta sonu hem yavru caretta caretta’ları görme mutluluğuna, hem de yuva sayısında kırılan rekora şahit oldu. Çıkış zamanı gelen yuvalarda mahsur kalan yavru olup olmadığını kontrol eden Milli Parklar Deniz Kaplumbağaları Koruma ve Kontrol Görevlileri Bayram Kütle, Mustafa Ilgaz ve İsmail Tunalı’yı takip eden turistler, 2 yuvadan çıkan caretta caretta’ları görünce büyük heyecan yaşadı. Bol bol fotoğraf çeken turistlerle birlikte çalışmalarına devam eden görevliler, kumsalda bir anaç kaplumbağanın izlerini görüp bu izleri takip ederek yeni bir yuva oluştuğuna karar verince bu kez sevinme sırası görevlilere geldi. Görevlilerden Mustafa Ilgaz ve İsmail Tunalı yuvayı isimlendirme ve koruma altına alma çalışması yaparken, o sırada gazetecilere bilgi vermekte olan Bayram Kütle de büyük sevinç yaşadı ve “İşte şimdi rekoru kırdık. 2018, 22 yılın kralı” diye konuştu. 
 
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İHA                       
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