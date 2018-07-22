Gökbel’in başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

Gökbel’in başpehlivanı Ali Gürbüz oldu
TÜRKİYE
G.Tarihi: 22.07.2018 20:59
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Isparta Düğün Salonları

  - Gökbel’in başpehlivanı Ali Gürbüz oldu   
 
- Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde rakibi Osman Aynur'u mağlup eden Ali Gürbüz, Gökbel'in başpehlivanı oldu.   
  Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri, yaklaşık 700 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Güreş öncesi Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kaymakam Vekili Nurullah Kaya, Gökbel Güreş Ağası Kerim Yılmaz, protokol üyeleriyle birlikte er meydanına inerek davetlileri selamladı. 
  Öğle saatlerinde er meydanına çıkan Kırkpınarın başpehlivanları İsmail Balaban, Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Hamza Köseoğlu, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman Aynur, Hasan Tuna, Mustafa Batu, Serhat Gökmen, Süleyman Aykırı, Fafuk Akkoyun, Ekrem Yavuz, Salih Kurt, M. Kemal Karaboğa, Turan Balaban, Hasan Cengiz, İbrahim Çoraman, Ramazan Bircan, Hüseyin Gümüşalan, Gökhan Arıcı, Sermes Bulut, Okan Acar, Ali Rıza Kaya, Serkan Sertürk, Ali Yanatma, Mecit Yıldırım, Kürşat Korkmaz, Salih Dorum, Hüseyin Demir, Ahmet Kavakçı, Ahmet Serbest, İsmail Erkal, Emre Erkal, Fatih Çakıroğlu, Savaş Yıldırım ve Ali Gökcen kura çekimleri sonucu birbiriyle eşleşti. Başpehlivanlarla birlikte 700 güreşçi Gökbel'de kıran kırana bir mücadele verdi. 
 
  Gökbel Güreş Ağası değişmedi 
  Müsabakalar arasında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in 50 bin lira ihale ile açtığı Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağalığı'nı 357 bin lira ile Kasımoğlu Kerim Yılmaz kazandı. Böylece Gökbel'de ağalık geleneği değişmedi. Yağlı güreşlerin olmazsa olmazı, güreşlerin bir parçası güreş ağalığını kazanan Kerim Yılmaz, altın kemeri gelecek yılki güreşlere kadar taşımak için 6. kez boynuna taktı. 
  Yarı final müsabakalarında Ali Gürbüz, Osman Aynur, İsmail Koç, Şahali Kurt mücadele etti. Rakiplerini tuş ederek finale çıkan Ali Gürbüz ile Osman Aynur’un kıyasıya mücadelesinde Ali Gürbüz, Osman Aynur’u yenerek Gökbel’in başpehlivanı oldu. Kırkpınar’ın bu yılki başpehlivanı Orhan Okulu ise çeyrek finalde Osman Aynur’a elendi. 
 
  "Önümüzdeki günlerde önemli güreşler var” 
  Geçen sene de Gökbel Güreşleri’nde başpehlivan olan Ali Gürbüz, güzel bir atmosfer içinde mücadele ettiğini söyledi. Başpehlivan Gürbüz, "Çok yorucu geçti güreşler. Tabii ki her güreşte yoruluyoruz. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e bu güzel organizasyonundan dolayı teşekkürler ederim. Ayrıca Kulüp Başkanımız Ramazan Çalık’a teşekkürlerimi sunuyorum. Ben hafta Kırkpınar Güreşleri’ne kemer almaya gitmiştim ve çok inanmıştım ama nasip olmadı. Sevenlerim de üzüldü biliyorum. Önümüzdeki günlerde önemli güreşler var. O güreşlerde birinci olup, seyirci ve sevenlerime bir teselli vermek istiyorum" dedi. 
 
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İHA                             
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