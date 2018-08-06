Büyükşehir'den kadınlara destek

Büyükşehir'den kadınlara destek
TÜRKİYE
G.Tarihi: 06.08.2018 16:36
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Isparta Düğün Salonları
  - Büyükşehir'den kadınlara destek  
 
 - Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal ve kültürel yaşamını zenginleştirecek projelerin yanı sıra onların işgücü kapasitesini arttıracak projeler ile ekonomik hayata dahil olmalarının da önünü açıyor.   
 Yönetim kadrosunda 17 kadın yönetici ve bin 800 kadın personel yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi kadın çalışanları ile önemli hizmetler sunuyor. Toplumun her kesimi için hizmet ve proje üreten Antalya Büyükşehir Belediyesi, ailenin ve toplumun bel kemiği olan kadınları da unutmuyor. Çalışmalara Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel de destek veriyor. 
 
 ASMEK’ler üretime teşvik ediyor 
 Türkiye’de belediye bünyesinde hizmet veren en büyük yaygın eğitim kurumlarından biri olan Antalya Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (ASMEK) özellikle kadınların üretici olmasını ciddi anlamda teşvik ediyor. Antalya geneline yayılan ASMEK’lerden mezun olan çok sayıda kadın kursiyer girişimcilik kurslarına katılarak KOSGEB kredileriyle kendi iş yerlerinin sahibi oluyor. KOSGEB-ASMEK ve AKGİM işbirliği ile düzenlenen Girişimcilik Kurslarında sertifika alarak farklı iş kollarında kendi işletmelerini kuran kadınlar aile ekonomilerine katkı sağlıyor. 
 
 KİGGEM ile kadınlar iş sahibi oluyor 
 Kadınların hayatın her alanında yer alması gerektiğine inanan Antalya Büyükşehir Belediyesi, iş arayan, mevcut işinde kendini geliştirmek isteyen ya da kendi iş yerini açmak isteyen kadınlara ücretsiz olarak profesyonel eğitim ve danışmanlık hizmeti veren Kadın İş Gücü Geliştirme Merkezi (KİGGEM) ile de destek oluyor. KİGGEM, kadınların iş gücü kapasitesini arttırmaya yönelik hizmetleri ile iş hayatına girişimci kadınları kazandırıyor. 
 
 Kadınlar her konuda eğitiliyor 
 Antalya Büyükşehri Belediyesi tarafından kurulan Haşim İşcan, Ünsal, Çamlıbel, Fatih ve Serik Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde kadınlara okul öncesi eğitimden diyete kadar ihtiyaç duyacakları her konuda uzman kadrolar tarafından bilgi ve eğitim veriliyor. Kadınlar bu merkezlerde verilen aile, çocuk gelişimi, hukuki ve psikolojik danışmanlık desteği, diyetisyen hizmeti, okul öncesi eğitim, 7-12 yaş etüt programları, hobi kursları, özel öğrenciler için sosyal gelişim atölyeleri, yaz kursları ve sosyo-kültürel faaliyetler gibi hizmetlerin tamamından ücretsiz olarak yararlanabiliyor. 
 
 Kadın Plajları ile pozitif ayrımcılık 
 Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Sarısu, Alanya Aysultan ve Finike Altuncanhatun Kadınlar Plajı kadınlara 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriliyor. İçerisinde hamam, sauna, buhar banyosu, masaj, kuaför, cafe, pastane, balık ve et restoranı, kır bahçesi, pide fırını hatta butiğin bile yer aldığı bu plajlar kadınlara hizmet veriyor. 
 
 Şiddet mağduru kadınlar da unutulmuyor 
 Antalya Büyükşehir Belediyesi suçtan zarar görmüş şiddet mağduru kadınları da yalnız bırakmıyor. “Yaşamak İçin Bir Nefes” projesine destek veren Büyükşehir Belediyesi iş garantili olarak açılan Aşçı Yardımcılığı Meslek Eğitim Kursu’nu başarıyla tamamlayan kadın kursiyerlerin sosyal ve kültürel yaşama entegre olmalarını sağlıyor. Bu sayede ekonomik özgürlüklerini kazanan kadınlar aileleri ve çocuklarıyla daha kaliteli bir yaşam sürebilme imkânına kavuşuyor. 
 
 Türel: “Kadınlar hizmetin en iyisine layık” 
 Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, her projede kadınları düşünerek adımlar attığını belirtti. “Kadın elinin değdiği her şey bir başka güzel olur” diyen Başkan Türel, kadınların hizmetlerin en iyisine layık olduğunu ifade ederek, “Aileden başlayarak topluma yön veren kadınlarımız için ne yapsak azdır. Kadınlarımız eş ve anne olmalarının yanı sıra artık hayatın her alanında önemli ve aktif roller üstleniyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak onları elimizden geldiğince destekleyip, kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda gelişimlerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Antalya kadınların şehri ve kadınlarıyla mutlu bir şehirdir” dedi. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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