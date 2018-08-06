Kırcami’de tescil aşamasına doğru

Kırcami’de tescil aşamasına doğru
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  - Kırcami’de tescil aşamasına doğru   
  - Kırcami bölgesinde bulunan 7 mahallenin parselasyonu, 15 Ağustos’ta, Büyükşehir Belediyesi’ne gönderiliyor   
 
 Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami planlamasının, askıdan inen Fener, Çağlayan, Güzeloluk, Yeşilova, Kircami, Zümrütova, ve Tarım Mahalleleri’ni kapsayan parselasyon dosyasının 15 Ağustos’ta değerlendirmesi için Büyükşehir Belediyesi’ne, oradan da, tescil işlemleri için Kadastro Müdürlüğü’ne gönderileceğini söyledi   
  Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Korkuteli’nin Küçüklü Köyü’nde düzenlenen 7. Geleneksel Barbunya Şenliği’ne katıldı. Şenlikte Başkan Uysal, Küçüklü’nün Muratpaşa’nın dokuz mahallesinin yaylası olduğunu belirterek, “Tabi hepinizin kafasının bir tarafında da imar planımız var. Onu da konuşalım; Binliği ve 18 uygulamasını yapmak bize nasip oldu. Fener, Çağlayan, Güzeloluk, Yeşilova, Kırcami, Zümrütova, ve Tarım Mahalleleri’ni kapsayan parselasyon 20 Temmuz’da askıdan indi. Encümenimiz; itirazları görüşecek. İtiraz ve askı süreçleri, 14 Ağustos’ta noktalanıyor. 14 Ağustos Salı günü Allah’tan bir mani olmaz ise artık Muratpaşa Belediyesi ile hiçbir ilişkisi kalmayacak. Parselasyon dosyasını; 15 Ağustos’ta, Büyükşehir Belediyesi’ne göndereceğiz. Oradan da; tescil işlemleri için Kadastro Müdürlüğü’ne gönderilecek” dedi. 
 
 “30-40 yıldır bekleyen planlamalar yapılıyor” 
  Parselasyon dosyasını, 15 Ağustos’ta, Büyükşehir Belediyesi’ne göndereceklerini belirten Başkan Ümit Uysal, “Kaderin cilvesi ya da Allah’ın takdiri 15 Ağustos benim doğum günüm. Çok emek emek harcadık. 18 uygulaması ve binliği biz yaptık ama onay makamı da Büyükşehir Belediyesi’ydi. Onay süreçlerinde hiçbir güçlük çıkarmadılar, her zaman yardımcı oldular. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. 30-40 yıldır çözülmeyen Kırcami Planımızı Tapuya, kadastroya gönderecek duruma geldik. 30-40 yıldır çözülmeyen Ermenek tapu sorununu yüzde 90 oranında çözdük. Yine 30-40 yıldır çözülemeyen Zeytinköy Çevreyolu kenarı imar sorununu tapuya gönderdik. Azmederseniz, iyi niyet gösterirseniz, kalbiniz temiz ise, vatan, millet yolunda, doğruluk içinde, insan uğruna mücadelenizi veriyorsanız yolunuz bir şekilde açılıyor.” 
 
  Topçular, Mehmetçik ve Doğuyaka Mahalleleri 
  Kırcami Bölgesinde; Topçular, Mehmetçik ve Doğuyaka Mahalleleri’ni kapsayan parselasyona yapılan itirazların da Muratpaşa Belediyesi Encümeni’nde görüşüleceğini ifade eden Başkan Uysal, “Daha sonra Büyükşehir Belediyesi’ne göndereceğiz. Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin itirazları değerlendirmesinin ardından parselasyon 30 gün askıya çıkacak. İtiraz olmaması durumunda, tescil işlemleri için Kadastro Müdürlüğü’ne gönderilecek” dedi. Başkan Uysal; 7. Geleneksel Barbunya Şenliği’nde Barbunya Şampiyonu seçilen Arif Üstündağ’ı da kutladı. 
 
AW461687_01AW461687_02AW461687_03AW461687_04AW461687_05


İHA                         
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Türkiye’nin ilk büyük yağlı güreş kompleksi Isparta’ya inşa ediliyor
Isparta Senirkent'te 61 yaşındaki tek kişilik orkestra
Binlerce vatandaşın borcunu devlet ödeyecek
Müjde geldi! Kamuya 67 bin yeni personel alınacak
Isparta’da yoğun katılımlı yağlı pehlivan güreşi müsabakaları
Ehliyet sınavında bir dönem sona erdi!
İşsizlik maaşından artık onlar da faydalanacak!
Hesap işletim ücreti artık yasal değil
Isparta'da oto galericiler sitesinin 2. etabı başlayacak!
Bu tarihi kaçıran bedelli askerlik yapamayacak!
YÖK'ten öğrencilere müjdeli haberler!
ISPARTA'DA YEPYENİ DÖNER LEZZETİ...ÖKÜZ DÖNER!
ISPARTA'DA GÜLDEN SONRA LAVANTA YAYGINLAŞIYOR
ISPARTA VALİLİĞİ KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KARARI 2018
​Isparta’da planlı elektrik kesintisi
“Doğa sevgisi eğitimin en önemli parçasıdır”
Isparta Belediye Oğuzata kurslarındaki 21 öğrenci nitelikli liselere yerleşti
“Isparta tamamen tekli eğitime geçecek”
Bedelli askerlik başvuruları başladı! işte izlenecek yol...
Eğirdir Gölü'nde yakalanan kaçak ağlara el konuldu
“Isparta'yı hatırlatan ürünler”
Isparta'da lavanta fidanının üretim üssü Eğirdir
ISPARTA BURDUR ANTALYA TÜİK VERİLERİ
Otobüslerde yeni dönem! Zorunlu oluyor
Kök bitkisinden elde edilen boya dünyada ‘Türk Kırmızısı’ olarak kaydedildi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
ISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Ünlü sanatçı yeni klibi için Isparta'ya geldiÜnlü sanatçı yeni klibi için Isparta'ya geldi31 Temmuz 2018
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak belli olduKurban Bayramı tatili kaç gün olacak belli oldu31 Temmuz 2018
Hastane önünde yürek burkan görüntü Hastane önünde yürek burkan görüntü 01 Ağustos 2018
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrencilere müjdeMilli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrencilere müjde01 Ağustos 2018
ISPARTA MERKEZ DİREKLİ BARAJI VE SULAMASINDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYORISPARTA MERKEZ DİREKLİ BARAJI VE SULAMASINDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR01 Ağustos 2018
Isparta'ya A Plus üniversite şehri ödülü...Isparta'ya A Plus üniversite şehri ödülü...31 Temmuz 2018
Ehliyet sınavında bir dönem sona erdi!Ehliyet sınavında bir dönem sona erdi!05 Ağustos 2018
SAAT KULEMİZ ISPARTA’NIN SEMBOLLERİNDEN BİRİSİ, GELECEĞİN TARİHİ OLACAKTIRSAAT KULEMİZ ISPARTA’NIN SEMBOLLERİNDEN BİRİSİ, GELECEĞİN TARİHİ OLACAKTIR04 Ağustos 2018
Otobüslerde yeni dönem! Zorunlu oluyorOtobüslerde yeni dönem! Zorunlu oluyor03 Ağustos 2018
Resmen başladı! Başvuran parasını geri alacakResmen başladı! Başvuran parasını geri alacak01 Ağustos 2018
Kara Havacılık Okul Komutanlığı Isparta’ya taşınıyor Kara Havacılık Okul Komutanlığı Isparta’ya taşınıyor01 Ağustos 2018
Isparta Türker AVM'de indirimde bu hafta...Isparta Türker AVM'de indirimde bu hafta...01 Ağustos 2018
ISPARTA'DA YEPYENİ DÖNER LEZZETİ...ÖKÜZ DÖNER!ISPARTA'DA YEPYENİ DÖNER LEZZETİ...ÖKÜZ DÖNER!03 Ağustos 2018
ISPARTA'DA CANLI HAYVAN SATIŞI VE ET ÜRÜNLERİ TÜRKER KASAP'TAISPARTA'DA CANLI HAYVAN SATIŞI VE ET ÜRÜNLERİ TÜRKER KASAP'TA02 Ağustos 2018
Eğirdir Gölü'ne 300 bin yavru Sazan bırakıldı Eğirdir Gölü'ne 300 bin yavru Sazan bırakıldı 01 Ağustos 2018
​Isparta’da planlı elektrik kesintisi​Isparta’da planlı elektrik kesintisi03 Ağustos 2018
İşsizlik maaşından artık onlar da faydalanacak!İşsizlik maaşından artık onlar da faydalanacak!05 Ağustos 2018
Isparta'da lavanta fidanının üretim üssü EğirdirIsparta'da lavanta fidanının üretim üssü Eğirdir31 Temmuz 2018
BAĞCI OTO MADENİ YAĞ DEĞİŞİM SERVİSİ AÇILDIBAĞCI OTO MADENİ YAĞ DEĞİŞİM SERVİSİ AÇILDI02 Ağustos 2018
Milyonları ilgilendiren karar! Süre uzatıldıMilyonları ilgilendiren karar! Süre uzatıldı31 Temmuz 2018