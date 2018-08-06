- Manavgat Belediyesi tarafından, engelli vatandaşların rahatlıkla denize girebilmesi için ‘Özgür Plajı’ hizmete sunuldu.Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, engelli vatandaşların rahatlıkla denize girip, plaj hizmetlerinden faydalanabileceği Özgür Plajı hizmete açtı. Evrenseki Halk Plajı’nda hayata geçirilen Özgür Plajda, engelli vatandaşlar için bir engelli rampası, yüzen şezlonglar, tekerlekli sandalyeler, soyunma kabinleri ve duşlar yer aldı. Engelli vatandaşların sağlıkları için yüzmenin önemi baz alınarak oluşturulan Özgür Plaj’ın Boğaz ve Sorgun Halk plajlarına da yapılacağı belirtildi.Özgür Plajın hizmete başlaması nedeniyle engelli vatandaşlar Evrenseki Halk Plajı’nda buluşarak bir kutlama yaptı. Kutlamaya Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de katıldı. Engelli vatandaşlar, hayatlarında ilk kez hiç sorun yaşamadan denize girmenin keyfini yaşadı. Başkan Sözen, bazı engelli vatandaşlara denize girmelerinde yardımcı oldu. Kendilerine ait bölümde rahatlıkla denize girip serinleyen engelli vatandaşlar, hizmet için Başkan Şükrü Sözen’e teşekkür etti.Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Özgür Plaj ile ilgili yaptığı açıklamada; “ Kentimizde şu an hali hazırda bin 700 kayıtlı engelli vatandaşımız var. Ortopedik ve yürüme engelli vatandaşlarımızın fizik tedavilerinde, sırt ve bel kaslarının gelişiminde yüzmenin önemini biliyoruz. Bu konudaki eksikliğimizi gidererek, engelli vatandaşlarımızın yaz aylarında denize daha rahat ulaşmalarını sağlamak ve sağlık sorunlarının çözümüne yardımcı olmak amacıyla engelli rampası hazırladık. Ayrıca Özgür Plaj’a yüzen şezlonglar, tekerlekli sandalyeler, soyunma kabinleri, duşlar da yerleştirdik. Şimdilik Evrenseki Plajında oluşturduğumuz Özgür Plajımızı Boğaz ve Sorgun Halk plajlarına da yapacağız. Manavgat’ımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.İHA