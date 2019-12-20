Başkan,Isparta Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti

Başkan,Isparta Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti
TÜRKİYE
G.Tarihi: 20.12.2019 13:54
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Isparta Düğün Salonları
“Amacımız vatandaşımızı kırmak değil,
diyalogla bu havayı teneffüs edebilmektir”
 
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti. Müdürlük personeli ile sabah kahvaltısı yapan Başkan Başdeğirmen, personelinin istek, talep ve sorunlarına ilişkin görüşlerini dinledi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Zabıta Müdürü Reşat Kravkaz ve müdürlük çalışanlarını ziyaret etti. Zabıta Müdürü Kravkaz, “Karşılıklı istek ve temennilerimiz, sorunlarımızı, ihtiyaçlarımızı paylaşmak için başkanımızı davet ettik. Sayın Başkanımıza bize verdiği değerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.
Tüm belediye başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu programda Zabıta Müdürlüğünün taleplerini, sorunlarını dinleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Yapmış olduğunuz çalışmalara teşekkür ediyorum. 15 yıl önceki personel sayısı ile bugünkü sayı arasında bir hayli düşüklük olmasına rağmen aynı hizmetleri aynı kalite ile verebiliyorsunuz, bu çok önemli. Bu anlamda fedakârca çalışmalarınızdan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
Zabıtanın devamlı vatandaşlarla yüz yüze olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Tabi bu anlarda ne bizim, ne sizin istemediğiniz bazı tatsız ortamlar çıkabiliyor. Mühim olan tatsız bir durum ortaya çıkmadan, vatandaşlarımıza yapılması gereken hukuk, kanun, mevzuatın gerektirdiğini ve diğer vatandaşlarımızın haklarının ihlal edilmemesini en güzel şekilde anlatabilmektir.
Kontrol mekanizması olduğunuz için sizlere gelen talepler bir yanlışlık veya eksikliğin giderilmesi ile alakalı. Bu kolay bir şey değildir. İnsanlarımızın sizlere, sizlerin vatandaşlara karşı davranışlarında bazen eksiklikler olabilir. Önemli olan bu eksikliklerin bizim tarafımızdan hiç olmaması. Vatandaşlarımıza karşı güler yüzlü, kibar, konuyu iyi anlatmak, onu ikna etmek, sorunları çözmektir.
Amacımız vatandaşımızı kırmak değil, vatandaşımızla iyi bir şekilde güzel bir diyalogla bu havayı teneffüs edebilmek. Bizler burada ceza yazmak, insanları rahatsız etmek, tedirgin etmek için bu görevlere gelmedik. Amacımız, tüm vatandaşlarımızın uyum içerisinde yaşayabilmesini sağlayabilmektir. İnsanlarımızın hayat düzeylerini daha yukarıya çekmek, refah düzeylerini artırmak ve şehrimizin kaldırımında yürürken, aracıyla hareket ederken o rahatlığı hissettirebilmek önemli” dedi.
Kaldırımlarda esnafın, vatandaşın yürüme yollarına koyduğu eşyalara dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, “Bugüne kadar en büyük şikâyeti bunlardan aldık. Vatandaşlarımızın dilekçeleri, telefonları hatta üst kurumlara verdikleri dilekçelerde biz bunları gördük. Esnafımızın kaldırıma taşarak yürüyüş yollarını engellemesi, engelli vatandaşlarımızın kullanacağı rampaları, otoparkları normal insanlarımızın kullanması. Bu ikisi önemli konular. Engellilerimizi her zaman ön planda tutmak zorundayız. Engellilerimizin araçlarıyla veya ellerindeki diğer desteklerle rahat bir şekilde yürüyebilmeleri için onlara kolaylık sağlamak zorundayız. Öncelikle onların bu sorunlarını gidermek zorundayız, önceliğimiz bu olmalı. Engelli rampasına eşyasını koyan esnafımız, aracını koyan vatandaşımız gibi konulara önemle dikkat edilmesi gerekiyor. Bunları vatandaşlarımızla nazik bir şekilde konuşabilmemiz gerekiyor. Engellilerimizin mutlu olmasını sağlamak durumundayız” şeklinde konuştu.
En önemli sorunlardan birisinin de engelli araç park yerlerine normal vatandaşların park etmesi olduğuna dikkat çeken Başdeğirmen, “Engelli vatandaşlarımız için yollarımızdaki park yerlerini biraz daha fazlalaştırıyoruz.  Engellilerimiz bu park yerlerinden ücretsiz istifade edecekler. Bu yere normal bir vatandaşımız aracını koyuyorsa o aracın önüne ‘engelli park yerimi aldın, engelimi de alır mısın’ şeklinde tabelayı koyacağız. Bunlara dikkat etmenizi, uyarmanızı bekliyoruz” görüşlerinde bulundu.
Zabıta Müdürlüğü hizmet binasının yetersiz kaldığını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Burada itfaiye ve temizlik işleri ile beraber görev yapıyorsunuz. Bulunduğunuz ortam hem çok kalabalık, hem de mekân size yetersiz gelmeye başladı. Bu binayı yenilememiz lazım. Yeni tespit ettiğimiz bir yer var, proje çalışmalarımız devam ediyor. Hem çalışma, dinlenme ve spor yapma imkânlarınızın olacağı bir proje hazırlığımız var. Kısa sürede yapımını bitireceğiz. Allah yolumuzu açık eylesin, sizlere kolaylıklar diliyorum” dedi.
 
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