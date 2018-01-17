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BES’ten kaçışı önleme hamlesi

BES’ten kaçışı önleme hamlesi
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BES’ten kaçışı önleme hamlesi

Hazine Müsteşarlığı, cayma oranlarının yüzde 60’a vardığı otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi’nde revizyona gidiyor.

 

Yüzde 60'lara varan cayma oranları nedeniyle beklentileri karşılamayan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve BES'e otomatik katılımda revizyon için düğmeye basıldı.

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Şerif Çakırsoy'un, "BES ve otomatik katılımda revizyon içeren bazı çalışmalara başladık. Konuyu en kısa zamanda tüm paydaşlarla istişare edip hayata geçireceğiz" sözleriyle sinyalini verdiği çalışmalar kapsamında ilk etapta otomatik BES ile ilgili yanlış algıyı düzeltmek için sigorta firmalarının da dahil olacağı büyük bir iletişim harekatı başlatılacak.

Edinilen bilgilere göre, bunun ardından cayma sürelerinin uzatılıp sigortalının sistemde daha uzun kalması ve tasarrufun farkına varması sağlanacak. Takip eden süreçte biriken paranın bir kısmının kullanımına izin verilecek. Devlet katkı payı hakediş sürelerinin kısaltılması ve sistemden çıkanların 2 yıldan önce geri dönebilmesi de üzerinde çalışılan konular arasında.

NEGATİF ALGI YIKILACAK

Tüm bu hamleler istenen başarıyı sağlamazsa girişlerin gönüllü olduğu sistemden çıkış bazı şartlara bağlanacak. Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Akif Eroğlu, sektör olarak cayma oranlarının daha düşük olmasını istediklerini, bu konuda bakanlıkla Hazine arasındaki görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Cayma oranlarının yüksek olduğu ülkelerdeki modellerin incelendiğini bilgisini veren Akif Eroğlu, "Bu ülkelerde biriken paranın bir kısmının kullanımına izin veriliyor. Sisteme giriş gönüllü iken çıkışlar şartlara bağlanıyor. Zorunlu algısının oluşturduğu negatif etkinin önüne geçmek için iletişim çalışmaları yürütülüyor. Bunların hepsi sektör tarafından öneri olarak Hazine'ye sunuldu" diye konuştu.

SİSTEME GİREN ERTESİ GÜN ÇIKIYOR

Sigorta Aracıları ve Acenteleri Derneği Başkanı İrfan Uzun, ilgili birimlerin BES'ten çıkışları zorlaştıracak modeller üzerinde çalıştıklarını söyledi. "500 çalışanın bulunduğu bir şirketi BES yapmaya gittim. Ertesi gün hepsinden çıkış talebi aldım. Bu sürdürülebilir bir iş değil. Dolayısıyla çıkışların önüne geçmek adına tedbir niteliğinde hamleler olacak" diye konuştu. Uzun, "Haziran itibarıyla 1 kişi dahi çalıştıran işveren BES yapmak zorunda olacak. Öncesinde de sistemi daha anlaşılır hale getirmeleri gerekiyor ki aynı sonuçlarla karşılaşılmasın" ifadelerini kullandı.

SİSTEMDEN UMUTLUYUZ

Sigortacılık Genel Müdürü Şerif Çakırsoy, "3.5 milyon kişinin devam ettiği mevcut sistemden umutluyuz. Çıkış oranlarını azaltmak için çalışıyoruz. Emekli maaşı veya benzeri ürünler diyebileceğimiz, programlı geri ödemeyi seçenler 2 bin 163 kişi, bunların da ortalama fonbüyüklüğü 154 bin lira. Emekliliği tercih edenlerin sayısını artırmamız gerekiyor" dedi. BES'teki fon büyüklüğünün yaklaşık 1.8 milyar liraya ulaştığını vurgulayan Çakırsoy, "10 milyon kişilik bir sistemden bahsediyoruz ve 78 milyar liranın üstüne ulaşmak için gayret ediyoruz" dedi.

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