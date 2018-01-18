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20 yıldır görünmüyordu! İznik Gölü’nde ortaya çıktı

20 yıldır görünmüyordu! İznik Gölü’nde ortaya çıktı
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böcüzade

20 yıldır görünmüyordu! İznik Gölü’nde ortaya çıktı


20 yıldır görünmüyordu! İznik Gölü’nde ortaya çıktı

Türkiye’nin 5’inci büyük gölü olan İznik Gölü’nde, kerevit (tatlı su ıstakozu) bolluğu yaşanıyor. Balıkçıların yüzünü güldüren kerevit, kilosu 15 liraya satılıyor.

20 yıldır görünmüyordu! İznik Gölü’nde ortaya çıktı

İznikli balıkçıların 15 yıldır hasret kaldığı kerevit son iki yıldır yüzleri güldürüyor. 15 yıl önce İznik Gölü’nde bir tür mantar hastalığı nedeniyle neredeyse yok olan kerevit, bugün yeniden ortaya çıktı.

20 yıldır görünmüyordu! İznik Gölü’nde ortaya çıktı

Çakırca Su Ürünleri Kooperatifi üyesi olan balıkçı kardeşler Taner Kalyoncu ve Sabri Kalyoncu, "Hasret kaldığımız kerevit yeniden türedi. Adeta bolluk var" dedi.

20 yıldır görünmüyordu! İznik Gölü’nde ortaya çıktı

Balıkçı kardeşler, "Eskiden mantar nedeniyle bir tane sağlam kerevit yoktu. Bugün bu hastalık ortadan kalktı mantarsız tertemiz kerevitler çıkıyor. 15-20 yıldır tutulmadığı için bugün kerevit bolluğu var. Kilosu 15-20 TL’den alıcı buluyor" dedi.


20 yıldır görünmüyordu! İznik Gölü’nde ortaya çıktı

İznik Gölü’nde balık olmadığını da belirten Taner Kalyoncu, "Şu anda balık yok. Yasak ayında olur. O da kaçak avlanma yaparsan bulursun. 20-25 gün sürer. Bir daha da çıkmaz. Yeteri kadar balık yok. Bitmiş gibi bir şey. Sebebine gelirsek, balık toplu ölüm yaşıyor sanki, nedeni ise kirlilik. Çöp, pislik, naylon poşet, derelerden akan tarım ilaçları. Toprağın kabul etmediği sarı ilaçlar atılırdı eskiden.

20 yıldır görünmüyordu! İznik Gölü’nde ortaya çıktı

Zamanla yıllarca hep göle aktılar. Gölde balçığı yani mayası kalmış durumda. Balık kışın toplu yattığından burada zehirlenip ölüyor. Gerçi çoğu ilacı yasakladılar ama iş işten geçti" diye konuştu.

20 yıldır görünmüyordu! İznik Gölü’nde ortaya çıktı
 
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