Isparta Pastaneleriisparta bilgisayar tamiri

Fazla çalışan fazla maaş alacak

Fazla çalışan fazla maaş alacak
TÜRKİYE 0
böcüzade

Fazla çalışan fazla maaş alacak

İş Kanunu’na göre haftalık çalışma süresi 45 saat. Dolayısıyla 45 saati aşan çalışmalar fazla mesai olarak değerlendiriliyor.

 

İş Kanunu’nun 41. maddesine göre, fazla çalışma süresi toplamının yılda 270 saatten fazla olamayacağı hükmü getirildi. Bu süreyi aşan çalışmalarda işveren işçisine fazla ücreti ödüyor. Eğer ödeme yapılmazsa işçi arabuluculara başvurabiliyor. Ancak burada da işçiden fazla çalışmasının ispatı isteniyor.

FAZLA MESAİ TANIKLA KANITLANABİLİR

Yargıtay’a göre, işçinin fazla çalışma ücreti isteyebilmesi için öncelikle fazla çalışmanın işverence istendiğini kanıtlaması gerekir. Yargıtaya göre, fazla çalışma iddiasını işçinin, karşı iddiayı ve özellikle ücreti ödeme savını da işverenin kanıtlaması gerekir. Bunun için işçinin fazla çalışma saatlerini kanıtlaması için tanıklara ihtiyacı var. Bordrolarda fazla çalışma ve tatil sütunu bulunduğu halde bu sütunun boş bırakılmış olması, işçinin fazla çalışma yapmadığının kanıtı olarak kabul edilmiyor. Böyle bir bordronun işçi tarafından ön koşulsuz imzalanması bu haktan vazgeçilmesi anlamında yorumlanamıyor.

FAZLA MESAİNİN ÜCRETİ NE KADAR?

Çalışana her bir fazla saat çalışma için verilecek ücret çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödeniyor. Fazla süreli çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmi beş yükseltilmesiyle ödeniyor. Ancak taraflar anlaşarak daha yüksek oranda bir zamlı ücret ödenmesini kararlaştırabilirler.

BU MESLEKLER FAZLA ÇALIŞAMAZ

Bazı mesleklerin fazla mesai yapması kanunca yasak. Örneğin, yer altı maden işlerinde zorunlu ve olağanüstü fazla çalışma yapılması mümkün, normal fazla çalışma yapılması yasak. Fazla Çalışma Yönetmeliğine göre, günde en çok 7,5 saat çalışılabilecek veya 7,5 saatten az çalışmayı gerektiren işlerde, gece çalışmalarında, maden ocakları işleri, kablo döşenmesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer veya su altında çalışılacak yerlerde fazla çalışma yapılamaz.

Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir. Bu işler bakımından gece döneminde 7,5 saatten daha fazla çalışma yapılması mümkündür. 18 yaşından küçük olanlara ve iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile kararlaştırılmış olsa bile, sağlıklarının elvermediği hekim raporuyla belgelenen işçilere, yeni doğum yapan ve çocuk emziren işçilere fazla çalışma yaptırılamaz.

GÜNLÜK DİNLENME SÜRELERİ

“Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz” diyen Uzm. Arb. Avukat Sümeyye Öcal, “Servisle işyerine gelmek için geçirilen zaman da çalışma süresine dahil değildir. Bu nedenle çalışanlar günlük çalışma süresini ara dinlenmeleri çıktıktan sonra ve işbaşı yaptıkları saat üzerinden hesaplamalı. Günlük çalışma süresi 9 saat olan bir iş yerinde, bunun 7,5 saati çalışma süresi, 1 saati yemek, 15’er dakika dinlenme molasıdır. Bu da çalışma süresinden sayılmıyor. Haftalık 45 saat sınırı aşılabilir ve aşıldığında çalışana fazla mesai karşılığı ücret ödenmesi gerekir. Ancak günde en fazla 11 saat çalışılabilir. Her ne şart altında olursa olsun günde 11 saatten fazla çalışılamaz. İşçinin rızası olsa bile 11 saatten fazla çalışmaya izin verilmez” dedi.

FAZLA MESAİ HESAPLAMA FORMÜLÜ

Hafta içi mesaisi hesaplama örneği: Bir personel hafta içi her gün 1’er saatten toplam 5 saat mesaiye kalmış ve normal saatlik ücreti 10TL ise:

Haftalık 45 saatin altındaki mesailerde:

(Normal saat ücreti=10TL)+(saatlik %25 mesai farkı=2.5TL)x(toplam mesai saati=5)=62.5TL şeklinde hesaplanır.

Hesap makinesi için formül:

(toplam mesai saati) x (Normal saat ücreti) x (mesai farkı %’si) + = (5 x 10 x 25% + =) 62,5TL

Haftalık 45 saati aşan mesailerde:

(Normal saat ücreti=10TL)+(saatlik %50 mesai farkı=5TL)x(toplam mesai saati=5)=75TL şeklinde hesaplanır.

Yeni Şafak

Türkiye Haberleri
Yazdır
itimat mobilya
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Hangi sektör çalışanı ne kadar zam alacak! İşte liste
Dağda kaybolan 5 kişi bulundu
Yeni uygulama başladı! Aracınız çekildiğinde...
EĞİRDİR'DE KAYAK EĞİTİMİ BAŞLADI
ISPARTA'DAN KATILDI TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU
Son Dakika! Isparta'da Bir Depoda Yangın Çıktı...
BAKA YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Isparta’da Veteranlar maçı
ISPARTA'DA LPG'Lİ ARAÇLARA MÜJDE!
Ispartalı gazeteciler başkanını seçti
Isparta’da eve servis iyilik hareketi
ISPARTA'DA KREDİ KARTI DOLANDIRICISI YAKALANDI
SÜRÜCÜLER DİKKAT! CEZASI VAR...
MEHMET İLTER ADAYLIĞINI AÇIKLADI
Isparta'da Umre Kafilesi Dualarla Uğurlandı
Isparta Davrazspor Devreyi Galibiyetle Açtı
Son dakika haber! Isparta’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
​İŞTE MUTLULUĞUN RESMİ
OY KULLANMAK İÇİN ISPARTA'DAN ANTALYA'YA AMBULANS İLE GİTTİ
Tüm gözleri bakanlıkta! Her ay 425 TL alacaklar
1234567891011121314151617181920

FOTO GALERİ

Muş ovası'nda sis güzelliğiMuş ovası'nda sis güzelliği
ISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni Unutmadı
Doğunun 'Kapadokya'sıDoğunun 'Kapadokya'sı
'Dağların aslanları' ansızın vuruyor'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
Başbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izlediBaşbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izledi
BUZ ŞÖLENİ MEST ETTİBUZ ŞÖLENİ MEST ETTİ
Bir kelebeğin doğuşunu gördünüz mü?Bir kelebeğin doğuşunu gördünüz mü?
Muş ovası'nda sis güzelliğiISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıDoğunun 'Kapadokya'sı'Dağların aslanları' ansızın vuruyorBaşbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izlediBUZ ŞÖLENİ MEST ETTİBir kelebeğin doğuşunu gördünüz mü?
ISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haber! Isparta’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralıSon dakika haber! Isparta’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı14 Ocak 2018
Son dakika! Isparta’da yataktan adam hayatını kaybettiSon dakika! Isparta’da yataktan adam hayatını kaybetti14 Ocak 2018
Son Dakika! Isparta’da fuhuş operasyonuSon Dakika! Isparta’da fuhuş operasyonu13 Ocak 2018
Eşine harçlık vermeyen koca yandı...Emsal karar! Eşine harçlık vermeyen koca yandı...Emsal karar! 13 Ocak 2018
Son Dakika! Isparta'da Bir Depoda Yangın Çıktı...Son Dakika! Isparta'da Bir Depoda Yangın Çıktı...15 Ocak 2018
ISPARTA'DA O MÜRACAATLAR BAŞLADIISPARTA'DA O MÜRACAATLAR BAŞLADI10 Ocak 2018
Muayeneden geçemeyen 'Murat 124''ün Sahibinin sözleri güldürdüMuayeneden geçemeyen 'Murat 124''ün Sahibinin sözleri güldürdü14 Ocak 2018
ISPARTA'DA BEYAZ BAYRAK SERTİFİKASI REKORUISPARTA'DA BEYAZ BAYRAK SERTİFİKASI REKORU13 Ocak 2018
Isparta’da 19 kişi daha göreve iade edildiIsparta’da 19 kişi daha göreve iade edildi12 Ocak 2018
İNANILMAZ TRAFİK KAZASI DİREK BİNANIN ÜSTÜNE DÜŞTÜİNANILMAZ TRAFİK KAZASI DİREK BİNANIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ12 Ocak 2018
Erdoğan, kamu çalışanlarına müjdeyi verdi!Erdoğan, kamu çalışanlarına müjdeyi verdi!10 Ocak 2018
Uyarı üstüne uyarı yapılmıştı! Cezayı yediler!Uyarı üstüne uyarı yapılmıştı! Cezayı yediler!14 Ocak 2018
Oda Başkanı Aracını Satışa ÇıkardıOda Başkanı Aracını Satışa Çıkardı13 Ocak 2018
Faydası saymakla bitmiyor... Ama toplayan yok!Faydası saymakla bitmiyor... Ama toplayan yok!11 Ocak 2018
Binlerce kişiye erken emeklilik fırsatıBinlerce kişiye erken emeklilik fırsatı12 Ocak 2018
ISPARTA YEMEKLERİNİ SUNACAKISPARTA YEMEKLERİNİ SUNACAK11 Ocak 2018
Türkiye’nin en zengin ilçesi Yalvaçlı isme emanetTürkiye’nin en zengin ilçesi Yalvaçlı isme emanet13 Ocak 2018
ISPARTA HABER AJANSIISPARTA HABER AJANSI11 Ocak 2018
Akıl almaz olay! Sahibi ölmüş ehliyetle yakalandı Akıl almaz olay! Sahibi ölmüş ehliyetle yakalandı12 Ocak 2018
ISPARTA'DA LPG'Lİ ARAÇLARA MÜJDE!ISPARTA'DA LPG'Lİ ARAÇLARA MÜJDE!15 Ocak 2018