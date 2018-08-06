- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, II. Yörük Yaşamı ve Kültürü Çalıştayı’nda yörüklüğün yaşantısından, yaylalarına ve göç yollarına kadar bir bütün halinde somut olmayan kültürel miras ilan edilmesini önerdi.Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) tarafından Alacabel Mevkii Manavgat Sülek Yaylası'nda düzenlenen II. Yörük Yaşamı ve Kültürü Çalıştayı’na katıldı. Çalıştayda konuşan Uysal, yörüklüğün somut olmayan kültürel miras olarak ilan edilmesi çağrısında bulundu.Kendisinin de seçilmiş bir kamu görevlisi olduğunu belirterek, tüm kamu görevlilerine dayanışma çağrısında bulunan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Şu an son kalan, göçebe Yörük yaşantısını, onların güzergahlarını, yaylalarını, göç yollarını somut olmayan kültür mirası olarak acilen korumaya almamız gerekiyor. Korumaya almalıyız ki; bu yaşam şeklinin bir numunesi kalabilsin, devam edebilsin. Buradan herkese çağrıda bulunuyorum; son kalan Yörüklerin, yolları, kültürü korumaya alınsın” dedi.Gelecek nesiller için, ahlakı, kimliği, kişiliği, yaşam şekli sistematiği ve disiplini ile Yörük kültürüne ihtiyaç olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Türk adını 15-20 asır sonra bir devlete veren, Türk adını devlet haline getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetidir; bu kıl çadırları yaşatmak. Dolayısıyla; devletimizin geleceği için çok sağlam bir direktir. O yüzden biz Muratpaşa Belediyesi olarak; kıl çadırı gördüğümüz her etkinliğe sonuna kadar destek oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.İHA