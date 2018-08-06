Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, sürekli klima altında duran insanların sıcağa karşı tahammülsüzlüğünün arttığını söyledi.Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Bölümünden Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, klima kullanımı hakkında bilgi verdi. Klimalı ortamdan çıkmanın strese neden olduğunu ifade eden Şafak, sürekli klima altında duran insanların sıcağa karşı tahammülsüzlüğü arttığını dile getirdi.Bütün gün klimanın altında kalmanın kişilerde halsizlik ve baş ağrısına neden olduğunu belirten Şafak, “Klimanın altında vücutta titremeler gerçekleşebilir. Bunun nedeni sürekli soğuk ve kuru hava nedeniyle solunum yollarını döşeyen mukozaların ve cildin kuruması, bununla birlikte vücutta gelişen aşırı su kaybıdır. Böyle bir ortamda halsizlik, gözlerde, ağız ve boğazda kuruluk, baş ve boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ses kısıklığı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve artrit gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir” dedi.Klimaların sağlığı tehdit eden mikroorganizmalar için üreme ortamı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Şafak klimaların içinde rahatlıkla çoğalan mantarlar, mayalar, virüsler ve bakteriler klimanın üflediği hava ile ortamda bulunan kişilere ulaştığını söyledi. “En basitinden farenjit, grip ve nezle gibi iltihaplardan, “Lejyoner Hastalığı” olarak bilinen ve ölümle sonuçlanabilen ağır zatürelere kadar geniş bir yelpazede enfeksiyonlara neden olabilmektedir. Özellikle yaşlılarda, kronik hastalığı olanlarda, organ nakli olan veya kanser hastalarında önemli bir risk oluşturuyor” diye konuştu.Klimalar alerjenlerin süzülmesine yardımcı olduğu için, alerjik hastalığı olan kişiler için faydalı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şafak, ancak bakımı iyi yapılmamış klimalar tam ters etki oluşturduğunu kaydetti. Klimaların doğru kullanımı için öneride bulunan Şafak şöyle konuştu:“Öncelikle klima bakımlarına önem verin, güvendiğiniz firmalarla çalışın. Klimaların derecelerini çok düşük seviyelere ayarlamayın. Klima ısı derecesini seçerken dış ortamla iç ortam arasındaki ısı farkının yüzde 20’den veya 8-10 dereceden fazla olmamasına özen gösterin. Örneğin dış ortamdaki hava sıcaklığı 40 dereceyse klima ayarı en düşük 30-31 derece olmalıdır. İnsan vücudunun iç ısısı 37-38 derecedir. Bulunulan ortamın ısısı bu değerin yüzde 30’undan daha soğuksa giyinerek vücut ısınızı korumamız gerekir. Yaz günlerinde ince giysiler giyildiği için bulunulan ortamın ısısının 26 dereceden daha soğuk olması hastalıklara davetiye çıkarır. Su kullanan sistemlerde, klimanın su haznesindeki su günde en az birkaç kez değiştirilmeli, su haznesinin temizliğine özen gösterilmelidir"İHA