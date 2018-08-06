- Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Karagöl Yayla Şenlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen boğa güreşleri halkın ilgi odağı olduKumluca ilçesine bağlı Güzören Mahallesi Karagöl Yaylası'nda bu yıl ikincisi gerçekleştirilen şenlikler kapsamında boğa güreşleri yapıldı.Kumluca Belediyesi’nin destekleriyle Karagöl Yaylası Şenlikleri tertip komitesi tarafından düzenlenen ve üç gün süren şenliklerin son gününde yapılan boğa güreşlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Aydın, Muğla, İzmir ve Artvin’den Muğla’ya getirilen yaklaşık 50 boğanın katıldığı güreşler, kıran kırana geçti. Hayvan hakları gözlemcilerinin de izlediği güreşlerde bazı boğalar rakiplerine üstünlük sağlamak için zor anlar yaşadı. Bazı boğalar çareyi kaçmakta bulurken, bazılarını ise sahipleri ayırmakta zorlandılar.Yaklaşık 7 bin kişinin izlediği güreşlerde süper baş güreşleri için “Yaylalı” ve “Kimsesiz Yaşar”, baş güreşleri için “Hanımağa Celasun” ve “Ali Efe”, başaltı güreşleri için “Salihbey Fırtına” ve “Zaman” orta güreşleri için ise “Apaçi” ve “Dombili” boğaları güreş tuttu.Güreşlerde boğa sahiplerine Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Yusuf Göven ve Karagöl Yayla Şenliği tertip komitesi üyeleri tarafından kupa ve madalyaları verildi. Güreşleri AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, AK Parti il Başkanı İbrahim Ethem Taş, Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin de izledi.Güreş alanında vatandaşlara hitap eden Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, belediye olarak çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, Karagöl Yaylası'nda da halkın yoğun talebi ve isteği üzerine ikinci yayla şenliği ve boğa güreşi tertip ettiklerini söyledi.İHA