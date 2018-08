- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Görüşülebilir olmak ve görüşülebilir kalmak en önemli ilkemizdir” diyerek her çarşamba günü Turunç Masa’da gerçekleştirdiği randevusuz görüşme saatinde bu hafta da Muratpaşa’nın farklı mahallerinden gelen komşularıyla bir araya geldi.Muratpaşa’da, Başkan Uysal’la birlikte bir ‘belediyecilik klasiği’ haline gelen Turunç Masa’da randevusuz görüşme saati için yaşadıkları sıkıntıları, isteklerini, önerilerini ve memnuniyetlerini aktarmak için ilçe sakinleri belediyeye geldi. Başkan Uysal, saat 08.15’i gösterdiğinde her çarşamba olduğu gibi belediye fuayesinde bulunan Turunç Masa’da mesaisine başladı. Başkan Uysal’ın “İnsan odaklı bir belediyecilik anlayışının net ifadesi” şeklinde anlattığı ve yönetişim sistemi olarak çalışmalarını 24 saat esasıyla sürdüren Turunç Masa’nın en özgün bileşeni olan randevusuz görüşme saatinde Başkan Uysal, ‘Komşularım’ diye seslendiği ilçe sakinleriyle tek tek görüştü.Başkan Uysal’la görüşmek için günün erken saatlerinde Muratpaşa Belediyesi’ne gelen ilçe sakinleri, “Artık her Çarşamba sabah saatlerinde belediyeye geldiğimizde Başkanımız Ümit Uysal’la görüşebileceğimizi biliyoruz. Kimseyi aramaya, randevu almaya çalışmaya gerek olmadan yaşadığımız ne varsa Başkanımızla paylaşabiliyoruz. Bu çok değerli bir şey” diye konuştu.İHA