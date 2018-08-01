- Döşemealtı Belediyesi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ruhuna uygun olarak 14-25 yaş arası gençlerden kurulan Döşemealtı Gençlik Meclisi’nin (DÖGEM) genç vekilleri bir yandan Antalya’nın tarihini, kültürünü yerinde görüyor, diğer yandan da Avrupa’nın çeşitli ülkelerine giderek Döşemealtı’nın ve Antalya’nın tanıtımını yapıyor.Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in vizyon projeleri arasında yer alan ödüllü Gençlik Meclisi’nin genç vekilleri, temmuz ayında bir çok kültürel tanıtım ve etkinlik gezisine katıldı. Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) Genç vekilleri Demre, Kaş, Kemer, İbradı ve Alanya’da hem yerel yönetimleri ziyaret edip çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıyor hem de gittikleri bölgenin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini yerinde görüyorlar.DÖGEM genç vekilleri Olimpos Antik Kenti gezerek incelemeler yaparken, Olimpos sahilinde denize girerek eğlendi. Yine Likya’nın önemli kentlerinden biri olan Phaselis Antik kentini ziyaret eden Genç vekiller tarihi kalıntılar arasında adeta geçmişe yolculuk yaptı. Döşemealtı Gençlik Meclisi İbradı ilçesinde ise kültürel inceleme yaparak tarihi ve turistik yerleri gezdi. Yörenin değerlerinden Kadı Konakları, Düğmeli Evler, Ormana Evleri ve Altınbeşik Mağarasını ziyaret eden Genç vekiller Antalya’nın dört bir yanında ki dünyaca ünlü tarihi, doğal ve kültürel değerleri görme ve inceleme fırsatı buluyor.Daha önce birçok gence yurt dışı deneyimi kazandıran Döşemealtı Gençlik Meclisi DÖGEM üyesi 3 genci Romanya’ya götürdü. Genç vekiller Reyhan Çetin, Dilara Yılmaz ve Buse Yılmaz Avrupa Gönüllü Hizmeti projesi kapsamında Romanya’nın Arad şehrindeki Gençlik festivaline katıldı. Yine Genç vekiller Emre Ünlü, Ela Nur Yıldırım, Zuhal Özsoy ve Halil İbrahim Kayalı Avrupa Gönüllü Hizmet Projesi kapsamında 1 aylığına Romanya’ya giderek orada bulunan Gençlik dernekleriyle ortak çalışmalarda bulunacak.Döşemealtı’nın en büyük zenginliğinin gençler olduğunu ve onlara yapılan yatırımın hem bölgeye hem de ülkeye yapılmış en doğru yatırım olduğunu söyleyen Başkan Turgay Genç, “4 Yıl önce büyük hayallerle kurduğumuz DÖGEM, bugün gençlik projeleri içerisinde Türkiye markası haline geldi. Bölgemiz gençleri DÖGEM bünyesinde sosyal, kültürel, sanatsal her alanda kendi bağımsız kararlarını alıp uyguluyor bize de onları desteklemek düşüyor” dedi.İHA