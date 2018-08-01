- Alanya'da kurban satış noktaları belirlendi



- Alanya Belediyesi, Mahmutlar, Konaklı, Demirtaş ve Çıplaklı mahalleleri olmak üzere 4 ayrı bölgede kurban satış noktası belirledi.

Alanya Belediyesi, 21 Ağustos Salı günü başlayacak 2018 yılı Kurban Bayramı için Mahmutlar, Konaklı, Demirtaş ve Çıplaklı mahallelerinde olmak üzere 4 ayrı bölgede kurban satış noktası belirledi.

21 Ağustos Salı günü başlayacak Kurban Bayramı öncesi bayram hazırlıklarını tamamlayan Alanya Belediyesi, 4 ayrı noktada kurban satış noktalarını da belirledi. Alanya Belediyesi bu yıl Mahmutlar, Konaklı, Demirtaş ve Çıplaklı mahallelerinde 4 ayrı noktada kurban satış yeri oluşturdu. 2018 yılı içinde kurbanlık satmak isteyen üreticilerin, alttaki duyuruda belirtildiği şekilde Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne şahsen başvurularını yaparak Kurbanlık Satış Yeri tahsislerini alabilecekleri açıklandı.



"Son başvuru"

alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kurban Satış Yeri Tahsisi için son başvuru tarihinin 14 Ağustos günü saat 16.00’a kadar olduğu bildirildi. Yapılan açıklamada; “Küçükbaş Kurban Satış Yeri Tahsisleri Mahmutlar, Konaklı, Çıplaklı ve Demirtaş mahallelerinde, Büyükbaş Kurban Satış Yeri Tahsisleri ise Çıplaklı Kurban Satış Yeri için yapılacaktır. Başvuru yapmayan ve Kurban Satış Yeri Tahsisi olmayanların, Kurbanlık Satışı için Kurban Satış yerlerine girişlerine izin verilmeyecektir. Üreticilerimizin mağdur olmamaları için belirtilen sürelerde başvurularını yapmaları gerekmektedir.” ifadeleri yer aldı.



İHA

