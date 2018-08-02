Antalya’nın kurban sıkıntısı yok

Antalya’nın kurban sıkıntısı yok
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Isparta Düğün Salonları
  - Antalya’nın kurban sıkıntısı yok   
 
- Antalya Ticaret Borsası (ATB), Kurban Bayramı öncesinde kurban varlığı ve et ticaretini görüşmek üzere paydaşların katılımıyla Kurban ve Et Ticareti Sektörel Analiz toplantısı düzenledi.   
  ATB’de Kurban Bayramı öncesinde Kurban ve Et Ticareti Sektörel Analiz toplantısı düzenledi. Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Musa Toros’un moderatörlüğünde düzenlenen toplantıya, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Gürsel Coşkun, ATB 2. Meslek Komitesi Üyeleri, ATSO 2. Meslek Komitesi üyeleri ile sektör paydaşları katıldı. 
  ATB Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, Kurban Bayramı öncesinde kurban ve et ticaretiyle ilgili konuları sektör paydaşlarıyla görüşmek üzere Sektörel Analiz Toplantısı düzenlediklerini belirterek, toplantının çıktılarının ilgili kurumlarla paylaşılacağını söyledi. Moderatör Musa Toros, Kur Bayramı’nın ülkedeki en büyük ekonomik hareketlerden biri olduğunu belirterek, Antalya Ticaret Borsası’nın bu hareketlilik öncesinde sektörün paydaşlarını toplamasının önemine dikkat çekti. Toros, son günlerde hayvan varlığı, et ve süt fiyatının gündemde olduğunu belirterek, toplantıda sektör paydaşlarının görüş ve önerilerini alacaklarını kaydetti. 
  
 Ayhan: “Kurbanlık sıkıntısı yok” 
  Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan, Kurban Bayramı öncesinde Antalya’da büyükbaş hayvan varlığında sıkıntı olmadığını bildirirken, geçen yıl 9 bin büyükbaşın kurban olarak kesildiğini bu yıl rakamın 12 bin büyükbaşa çıkmasını beklediklerini bildirdi. Kurbanlıkların fiyatının geçen yıla göre yüzde 10-15 civarında artacağını söyleyen İlhan Ayhan, “Dövizdeki yükseliş ithal olan yem fiyatlarına yansıdı. Geçen yıl 44 TL olan yemi 70 TL’ye satın aldık. Diğer girdi maliyetlerinde de ciddi artışlar var. Bu artış kurban fiyatlarına yansıyacak” diye konuştu. 
 
  Öztürk: “185 bin keçi koyun kesilecek” 
  Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zeliha Öztürk, Kurban Bayramı’nda 185 bin küçükbaş hayvanın kurban edileceğini bildirirken, “Kurban’da küçükbaş hayvan varlığımızda da sıkıntı yok” dedi. Küçükbaş hayvanın yüzde 80’inin keçi, yüzde 20’sinin koyun olarak kesildiğini söyleyen Öztürk, geçen yıl kilogramı 18-20 TL’den kesilen kurbanlıkların bu yıl 22-24 TL’den kesileceğine dikkat çekti. Antalya’daki satış ve kesim alanlarının önemini vurgulayan Öztürk, bazı belediyelerin satış ve kesim yerini ayrı ayrı belirlediğini, bunun yanlış olduğunu kaydetti. Öztürk, “Satış ve kesim yerleri bir arada olmalı. Kurbanının satın alan kişi nerede kesim yapacak?” diye sordu. 
 Süpermarketlerin kurbanlık kampanyalarının tüketiciyi yanılttığını savunan Zeliha Öztürk, marketlerin afişlerinde 'Minimum 12, maksimum 15 kilogram koç' yazdığını belirterek, “Biz buna 'toklu' bile demiyoruz. O, daha süt kuzusu. 15 kilogramlık hayvanı kimse, 'koç' diye yutturmasın. Yapmayın, etmeyin, vatandaşın dini duygularıyla bu kadar oynamayın. Süt kuzusu o daha, koç değil. Devlet eliyle kurbana haiz olma olayının halledilmesi gerekiyor. Koca koca pankartlarla günah işletiliyor” diye konuştu. 
 
 Coşkun: “Dişi hayvan kurban etmek yasak” 
 Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Gürsel Coşkun, Kurban komisyonunca Antalya’da 82 kesim, 51 satış yeri belirlendiğini belirterek, hayvan ve insan sağlığını tehlikeye atmayacak önlemleri aldıklarını bildirdi. Kurban alınırken, kesilirken nelere dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili vatandaşa dağıtılmak üzere broşürler hazırladıklarını kaydeden Coşkun, kurban satış yerlerinde de denetimlerin sıkı bir şekilde sürdürüleceğini söyledi. Coşkun, Kurban’da dişi hayvan kesmenin kesinlikle yasak olduğunu vurgularken, “Damızlık hayvan ithalatı yapılırken dişilerin kurban edilmesi tezat bir durum. Buna asla müsaade etmeyeceğiz” dedi. Coşkun alıcıların da dişi hayvan konusunda duyarlı davranmasını istedi. 
 
 Büyükkaya: “Hayvan borsası kurbana yetişiyor” 
 Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Adnan Büyükkaya, ilde hayvan kesim ve satış yerleriyle ilgili sıkıntı olmadığını bildirirken, Kömürcüler’de yapımına başlanan Canlı Hayvan Borsası’nın birinci etabının Kurban Bayramı’na yetiştirileceğini kaydetti. Büyükkaya, “Antalya Ticaret Borsası ile Büyükşehir Belediyemizin işbirliğiyle hayata geçireceği Kömürcüler’deki alanda satış ve kesim yapılabilecek” dedi. 
 
 Sönmez: “Marketlerde kesime eleştiri” 
 ATB Meclis ve 5. Meslek Komitesi Üyesi Ata Sönmez, marketlerde kurban satışını eleştirirken, marketlerin tüketiciyi yanıltıcı uygulamalarda bulunduğunu ileri sürdü. Ata Sönmez, en büyük mezbahada bile günde 3- 4 bin küçükbaş, 500- 600 büyükbaş kesimi yapılabildiğini belirterek, marketlerdeki kurban kesiminin denetlenmesi gerektiğini söyledi. Sönmez, marketlerin 2 saat içerisinde kurban edilen hayvanın etini eve ulaştırdığını belirtirken, “Bu mümkün değil. Acaba ne ara kesilip de hemen bu etler kurban sahibine ulaştırılıyor. Halkımızı kandırmasınlar. Marketler milyonlarca hayvanı bir günde nasıl kesiyor, paketliyor ve vatandaşa gönderebiliyor. Kurban, bayramın birinci günü sabahı ile bayramın son günü akşamına kadar yapılan kesimlere denir. Diğeri adak olur” diye konuştu. ATSO 2. Meslek Komitesi üyesi Hasan Taş da marketlerin haksız rekabet içerisinde olduğunu söylerken, marketlerin kurban kesimlerinin denetlenmesini istedi. 
 
 Süt kuzular bile kurbanlık diye satılıyor 
 Toplantıya katılanlar, satışa sunulan hayvanların kurban vasfı taşıyıp taşımadığının sıkı bir şekilde kontrol edilmesini isterken, süt kuzularının bile kurbanlık olarak satılabildiği uyarısında bulundu. Türkiye’de et tüketiminin Avrupa Birliği ülkelerinin çok gerisinde olduğuna dikkat çeken katılımcılar, et fiyatlarının ucuzlaması, herkesin ete ulaşması gerektiğini vurguladı. İthal etin çözüm olmadığını, aile işletmeciliğinin özendirilerek devletin de desteğiyle hayvan varlığının artırılması gerektiğini söyleyen katılımcılar, hayvancılık sektöründe girdi maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çekti. İşçi bulmakta sıkıntı yaşandığını belirten sektör temsilcileri, süt ve etin birlikte düşünülmesi gerektiğini vurguladı. Küçükbaş hayvancılığın teşvik edilmesini isteyen sektör temsilcileri, küçükbaşın yerli ve milli üretim olduğunu vurguladı. 
 
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İHA                      
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