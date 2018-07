- Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ilçedeki sivil toplum kuruluşu başkanlarını ziyaret etti.Başkan Sözen, Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Özcan, Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Salim Aksoy, Servisçiler Odası Başkanı Mustafa Aydın, Şoförler Odası Başkanı Muammer Ünal ve Bakkallar Odası Başkanı Abdullah Akça’yı tek tek ziyaret edip, ilçedeki sorunların çözümü noktasında fikir alışverişinde bulundu.birlik beraberlik vurgusuGerçekleşen ziyaretlerde STK’lara verdikleri öneme değinen Başkan Sözen, kentin sorunlarının çözümü noktasında STK’lar ile birlikte çalışmayı çok önemsediğini vurguladı. Bir kentin olmazsa olmazlarından birinin de sivil toplum kuruluşları olduğunu söyleyen Sözen, birlikte çalışarak her zaman kenti daha üst seviyeye çıkarabileceklerini belirtti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ziyaret ettiği tüm başkanları çalışmalarından dolayı tebrik edip, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmanın her zaman başarı getireceğini vurguladı.STK başkanları ise Başkan Sözen’e, kentin sorunlarının çözümü noktasında her zaman desteğini hissettiklerini söyleyerek, kenti üst seviyelere çıkarmak için birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. STK Başkanları gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Sözen’e teşekkür etti.İHA