- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Bu yıl 657’ncisi düzenlenen tarihi Kırpınar Yağlı Güreşlerinde altın kemeri kazanan başpehlivan Okulu ve antrenör Kemal Yılmaz makamında ağırladı..Başkan Uysal, Okulu’nun altın kemeri Antalya’ya kazandırmasıyla onur ve gurur duyduklarını söyledi.Ata sporu yağlı pehlivan güreşlerinin yaşatılmasında, geleneğin geleceğe aktarılmasında ortaya konan emeğin son derece değerli olduğunu belirten Başkan Uysal, “Gerek tarihi Kırkpınar gibi bu geleneğin en önemli er meydanında elde ettiği başarılar gerekse sezon süresince yaylarda düzenlenen güreşlerle Antalya yağlı güreşlerde çok önemli bir yere sahip” dedi. Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin de 1988 yılında Antalya’ya Kırkpınar’da ilk altın kemeri kazandıran Recep Gürbüz’ün adını taşıyan Güreş Eğitim Merkezi ve 14 Ekim’de 4’üncüsü düzenlenecek güreşlerle bu geleneğin yaşatılmasına katkı sunduklarını söyledi.Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, konuşmasının ardından Okulu’yu tekrar tebrik etti ve Cumhuriyet altınıyla birlikte 1’inci Dünya Savaşı yıllarında Antalya’da karadan topçu atışlarıyla uçak gemisini batırarak dünya askeri tarihine adını yazdıran Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’in hayatının anlatıldığı ‘Ben Bir Türk Zabitiyim’ isimli kitabı hediye etti.İHA