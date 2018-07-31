- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için Antalya’nın 3 ayrı mahallesinde hizmete açtığı Eğitim ve Bilgi Merkezi’yle Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) hazırlanan 127 öğrenciden 116’sı tercih ettiği okula yerleşti.Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için kreşten ilkokul, ortaokula ve liseye eğitim her alanında var olan Muratpaşa Belediyesi’nin Eğitim ve Bilgi Merkezleri, LGS’de başarı çıtasını düşürmedi. Memurevleri, Yeşildere ve Ermenek mahallerinde bulunan Eğitim ve Bilgi Merkezleri, yüzde 91 oranında liselere yerleştirme başarısı gösterdi, 127 öğrenciden 116’sı tercih ettiği liseye yerleşti.Eğitim ve Bilgi Merkezlerinin iki öğrencisi Melissa Duru ve Beril Bozan Antalya TOBB Fen Lisesi’ni kazanırken Lara Bakırcı da Antalya’nın en yüksek puanlı liselerinden Antalya Anadolu Lisesi’ne girme başarısı gösterdi. Zeytinköy Eğitim ve Bilgi Merkezi’nde ise en iyi dereceyi ise Tuğçe Yaprak Çelebi yaptı ve Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi’ne yerleşti.Başkan Uysal, istedikleri bir liseye yerleşme başarısı gösteren tüm öğrencileri ve ailelerini kutladı. Sürekli değişin bir sınav sistemi içinde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik Eğitim ve Bilgi Merkezlerinin önemli bir misyona sahip olduğunun altını çizen Başkan Uysal, şunları söyledi: “Yüzlerce öğrenciye kapılarını ücretsiz açan merkezlerimiz, çocuklarımızı sadece sınavlara hazırlamıyor. Robotik ve kodlama eğitimi gibi farklı programlarla, sanatla, edebiyatla, sporla dolu yeni nesil bir eğitim sistemini uyguluyoruz. Bunu aynı zamanda Antalya’nın göreceli olarak sosyo-ekonomik imkânları en kısıtlı mahallerinde hayata geçiriyoruz. İşte tam da bu noktada bu modelle sınavlardan iyi sonuçlar alındığı görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor.”İHA