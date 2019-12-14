BAL’da Haftanın Hakemleri Belli Oldu



Bölgesel Amatör Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.



BAL 7. Grupta ilk yarının son haftasında, haftanın dikkat çekici karşılaşmalarından olan Ispartaspor – Çal Belediyespor maçında Mustafa Ünver, grubun lideri Kestespor’un ligin son sırasındaki MAKÜspor ile yapacağı maçta ise Cüneyt Aydın görev yapacak.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle;



15 ARALIK PAZAR

Saat 14.00: Yatağanspor – Akşehirspor: Burak Akyel

Saat 14.00: Ispartaspor – Çal Belediyespor: Mustafa Ünver

Saat 14.00: Sarayköyspor – Sarayönü Belediyespor: Ali Tunçer

Saat 14.00: Konya Ereğlispor – Ortaca Belediyespor: Oğuz Kaan Türkdoğan

Saat 14.00: Kestelspor Burdur MAKÜspor: Cüneyt Aydın

Saat 14.00: Bucak Beld. Oğuzhanspor – Manavgatspor: Barış Asım Ünal

Saat 14.00: Karaman Belediyespor – Kepez Belediyespor: Berkan Ülbeği